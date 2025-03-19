بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة استعلام

بوابة الوظائف الحكومية.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقديم لوظيفة "معلم مساعد مادة اللغة العربية"، بهدف سد احتياجات الوزارة في 23 محافظة.

كما يستمر التقديم في بوابة الوظائف الحكومية حتى 27 مارس 2025، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

تفاصيل وظيفة معلم مساعد عبر بوابة الوظائف الحكومية

الجهة الطالبة: وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. عدد الوظائف: 25,217 معلم مساعد. المحافظات المستهدفة: 23 محافظة. مدة التقديم: من 14 مارس حتى 27 مارس 2025. رابط التقديم: بوابة الوظائف الحكومية

شروط التقديم:

ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا في 24 فبراير 2025. الحصول على مؤهل تربوي أو مؤهل عالٍ مع دبلوم تربوي بتقدير لا يقل عن "مقبول". اجتياز الاختبارات والتدريبات التي تحددها الوزارة. التقديم في المحافظة المسجلة في بطاقة الرقم القومي. سداد رسوم التقديم بقيمة 28 جنيهًا في حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

المستندات المطلوبة:

صورة شخصية. بطاقة الرقم القومي (وجه أول وثانٍ) سارية. المؤهل الدراسي (وأعلى مؤهل إن وجد). صحيفة الحالة الجنائية موجهة للجهاز المركزي. موقف الخدمة العسكرية (للذكور) أو الخدمة العامة (للإناث). شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة (لذوي الإعاقة). الدبلوم التربوي (للحاصلين على مؤهل غير تربوي). إيصال سداد رسوم التقديم.

الكليات المؤهلة للتقديم:

بدون دبلوم تربوي:

كلية التربية (أساسي، عام، خاص، أزهر) تخصص لغة عربية.

كلية العلوم الأزهرية تخصص لغة عربية.

كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل تخصص لغة عربية.

كلية الدراسات الإنسانية (جامعة الأزهر) شعبة التربية، تخصص لغة عربية.

الوظائف الحكومية

مع دبلوم تربوي:

كلية الآداب تخصص لغة عربية وآدابها.

كلية دار العلوم تخصص لغة عربية وآدابها.

كلية الألسن تخصص لغة عربية.

كلية الدراسات الإسلامية والعربية تخصص لغة عربية.

كيفية التقديم لشغل وظيفة عبر بوابة الوظائف الحكومية

الدخول إلى بوابة الوظائف الحكومية عبر هذا الرابط اختيار "وظائف" ثم "معلم مساعد مادة اللغة العربية". ملء البيانات الشخصية ورفع المستندات المطلوبة. سداد الرسوم في أحد البنوك المحددة. الاحتفاظ برقم التسجيل لمتابعة الطلب.

الإدارات التعليمية المطلوبة عبر بوابة الوظائف الحكومية

الوظائف الشاغرة تشمل 112 إدارة تعليمية في 23 محافظة، أبرزها:

القاهرة: منشأة ناصر، المرج، الزاوية، دار السلام، المقطم.

الجيزة: أوسيم، البدرشين، العياط، الحوامدية.

الإسكندرية: شرق الإسكندرية، العامرية، برج العرب.

الدقهلية: بلقاس، ميت غمر، أجا.

سوهاج: جرجا، المنشأة، دار السلام.

المنيا: ملوي، سمالوط، أبو قرقاص.

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