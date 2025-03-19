معلومات عن أبو حمزة الناطق باسم سرايا القدس الذي استشهد في غـ ـزة

استشهاد أبو حمزة.. أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لـ حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء، استشهاد الناطق الرسمي باسمها أبو حمزة وذلك خلال قصـ ـف إسرائـ ـيلي استهدفه هو وعائلته.

وجاء الإعلان عن استشهاد أبو حمزة الناطق الرسمي باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عقب استئناف جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي عـ ـدوانه على قطاع غـ ـزة.

معلومات عن أبو حمزة الذي استشهد في غـ ـزة

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن أبو حمزة الناطق الرسمي باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الذي استشهد في الغارات الإسرائـ ـيلية علي قطاع غـ ـزة.

حركة حماس

أبو حمزة هو كنية الناطق الرسمي باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

ويعد أبو حمزة من أوائل المطلوبين في قوائم الاغتـ ـيال الصهيونية نظرًا لاعتباره الشريان الرئيسي للحـ ـرب النفسية والحـ ـرب الإعلامية التي تفرضها حركة الجهاد الإسلامي.

وأغلق موقع التواصل الاجتماعي"اكس" تويتر سابقًا حساب أبو حمزة عدة مراتٍ، كان آخرها بعد ساعاتٍ من هدنة معركة سيف القدس.

وعرف عن أبو حمزة خروجه خلال أشهر الحـ ـرب بفيديوهات مصورة تتحدث عن الوضع الميداني في قطاع غـ ـزة، كما كان يفعل المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة.

استشهاد أبو حمزة في قصـ ـف إسرائـ ـيلي علي غـ ـزة

ووفق التقارير فإن أبو حمزة استشهد في قصـ ـف إسرائـ ـيلي مع عائلته في قطاع غـ ـزة.

ترامب أعطى إسرائـ ـيل الضوء الأخضر لاستئناف القـ ـتال في غـ ـزة

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن ترامب أعطى إسرائـ ـيل الضوء الأخضر لـ استئناف القــ ـتال في قطاع غـ ـزة بعد أن رفضت حماس إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وأن إسرائـ ـيل أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية مسبقًا قبل بدء الهـ ـجوم.

حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائـ ـيلية على قطاع غـ ـزة

من ناحية أخري، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غـ ـزة أن حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائـ ـيلية على قطاع غـ ـزة ارتفعت إلى 412 شهيدًا، بالإضافة إلى أكثر من 500 جريح، في حين يواصل الاحتـ ـلال شن هـ ـجماته على مناطق متفرقة في القطاع.

الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي نفذ أكثر من 100 غارة على غـ ـزة

وأكد الدفاع المدني في قطاع غـ ـزة أن الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي نفذ أكثر من 100 غارة على قطاع غـ ـزة، استهدفت منازل المدنيين ومراكز إيواء النازحين، مما خلف دمـ ـارًا هائلًا في البنية التحتية.

استشهاد 130 طفلًا بالإضافة إلى عدد كبير من النساء في غـ ـزة

وأشار الدفاع المدني إلى أن من بين شهداء المـ ـجزرة التي ارتكبتها إسرائـ ـيل في قطاع غـ ـزة، أكثر من 130 طفلًا، بالإضافة إلى عدد كبير من النساء، في حصيلة مفـ ـزعة تضاف إلى سلسلة الهـ ـجمات التي يتعرض لها قطاع غـ ـزة بشكل متواصل.

العديد من العائلات لا تزال عالقة تحت الأنقاض في قطاع غـ ـزة بسبب الغارات الإسرائـ ـيلية

وفي سياق متصل، أعلن الدفاع المدني أن العديد من العائلات لا تزال عالقة تحت الأنقاض في قطاع غـ ـزة بسبب الغارات الإسرائـ ـيلية، في وقت تبذل فيه فرق الإنقاذ جهودًا مضاعفة للبحث عن ناجين، وسط ظروف صعبة ونقص في المعدات والإمكانيات.

قطاع غـ ـزة

وكانت إسرائـ ـيل قد استأنفت عـ ـدوانها على قطاع غـ ـزة بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

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