توقعات طقس عيد الفطر 2025 في مصر.. تتمتع بأجواء شتوية

توقعات طقس عيد الفطر 2025 في مصر.. يعد طقس عيد الفطر من العوامل التي يترقبها المصريون بشكل كبير، حيث يسعى الكثيرون للاستمتاع بأجواء العيد في الهواء الطلق سواء كانت في الشوارع أو الحدائق.

وبالنسبة لتوقعات طقس عيد الفطر 2025 في مصر تشير التقارير الأولية إلى أن الطقس سيكون معتدلًا.

توقعات طقس عيد الفطر 2025 في مصر

ويعرض لكم الموجز توقعات طقس عيد الفطر 2025 في مصر.

توقعات الطقس خلال النهار

من المتوقع أن تسود أجواء مشمسة نهارًا، مع درجات حرارة تتراوح بين 24 و27 درجة مئوية في معظم المناطق الكبرى، مثل القاهرة والإسكندرية ،وتُعد هذه الأجواء مناسبة للأنشطة الخارجية والاحتفالات في الأماكن العامة، حيث سيستمتع المواطنون بالطقس المعتدل.

تغييرات في الطقس خلال الليل

أما في الليل، فالتوقعات تشير إلى انخفاض درجات الحرارة لتتراوح بين 13 و16 درجة مئوية، ما يعني أن الأجواء ستكون باردة نسبيًا، خصوصًا في السواحل الشمالية وشمال الصعيد ،ولذلك، يُنصح بتجهيز ملابس دافئة للأمسيات والليالي الباردة.

تأثيرات الطقس الربيعي على العيد

على الرغم من أن فصل الربيع يبدأ رسميًا في 21 مارس، إلا أن تأثيرات الطقس البارد قد تستمر لبعض الوقت، مما يستدعي توخي الحذر في تحديد الملابس المناسبة خلال فترات العيد.

نصائح للتعامل مع الطقس أثناء العيد

يُنصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في الأوقات الحارة من اليوم، مع أخذ الاحتياطات المناسبة مثل ارتداء الملابس المناسبة في الليل، والحرص على شرب السوائل بانتظام.

طقس عيد الفطر 2025

تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون طقس عيد الفطر 2025 مناسبًا للأنشطة المختلفة سواء كانت احتفالات خارجية أو نزهات عائلية، ومع أن درجات الحرارة ستكون معتدلة في معظم المناطق خلال النهار، يجب الانتباه إلى أنه قد تشهد بعض المناطق، مثل المناطق الصحراوية أو المرتفعة، تقلبات طفيفة في الطقس مع فترات من الرياح الخفيفة التي قد تقلل من الإحساس بالحرارة.

كما يُتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في الليل، مما يجعل الأجواء باردة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، وخاصة في الأماكن الساحلية وشمال الصعيد، ولهذا، من الأفضل للمحتفلين بالعيد في الهواء الطلق تجهيز ملابس دافئة خاصة إذا كانوا يخططون للخروج في المساء.

ومن جانب آخر، يُنصح المواطنين بتوخي الحذر أثناء التنقل خلال فترات الظهيرة حيث قد ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف، ما يستدعي أخذ بعض الاحتياطات، مثل ارتداء القبعات والملابس القطنية الخفيفة، إلى جانب شرب كميات كافية من الماء لتجنب الشعور بالعطش أو الإرهاق، كما ينصح باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأطفال وكبار السن في أثناء الأنشطة الخارجية.

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