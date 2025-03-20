كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي وإنبي بـ كأس العاصمة

استقر سامي قمصان المدير الفني المؤقت لـ النادي الأهلي على تشكيل المارد الأحمر للمواجهة المرتقبة أمام منافسه نادي الجونة في بطولة كأس العاصمة.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره إنبي اليوم الخميس في التاسعة والنصف مساءً على استاد السلام، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر (المعروفة سابقًا بكأس رابطة المحترفين).

وتأتي هذه المشاركة كأولى مشاركات الأهلي في البطولة بعد انسحابه من النسخ الثلاث السابقة التي أقيمت حتى الآن.

الأهلي يعود للمشاركات المحلية

ويخوض الأهلي مباراة اليوم وسط أجواء متوترة بعد أزمة مباراة القمة الأخيرة التي أثارت جدلاً إعلاميًا مصريًا وعربيًا، وربما عالميًا، خلال الأيام الماضية.

ورفض الأهلي المشاركة في المباراة المقررة ضد الزمالك على استاد القاهرة مساء الثلاثاء الماضي، بسبب إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم مصري، وهو ما عارضه النادي الأحمر بشكل رسمي أكثر من مرة.

وبناءً على ذلك، قررت رابطة الأندية المحترفة منح الزمالك الفوز بثلاثية نظيفة وخصم 3 نقاط من الأهلي مع نهاية المسابقة، وهي القرارات التي رفضها الأهلي وقدم على إثرها شكوى ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية إلى اللجنة الأولمبية المصرية.

سيشارك الأهلي في مباراة اليوم بفريق شبابي مدعومًا ببعض لاعبي الفريق الأول الذين تعافوا من الإصابات أو البدلاء الذين لم يحصلوا على فرص كافية في الفترة الماضية وفقًا لما علمه “ الموجز”.

وسيقود الفريق سامي قمصان، المدرب العام للنادي، الذي يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء.

وستذاع مواجهة النادي الأهلي أمام منافسه نادي إنبي عبر قنوات “أون تايم سبورت” الناقل الحصري للبطولات المحلية.

التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام إنبي

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، أشرف داري، عمر كمال عبدالواحد.

الوسط: أحمد رضا، السولية، كريم نيدفيد.

وفي الهجوم: محمد مجدي أفشة، الساعي، سمير محمد.

نظام بطولة كأس العاصمة بمشاركة الأهلي

يُذكر أن بطولة كأس عاصمة مصر تُقام للمرة الرابعة في تاريخها، حيث توج نادي فيوتشر باللقب في النسخة الأولى، بينما فاز سيراميكا بالنسختين الثانية والثالثة.

وتم تقسيم الفرق الـ18 المشاركة على 4 مجموعات، تضم مجموعتان منها 5 فرق، ومجموعتان تضمان 4 فرق.

تبلغ قيمة جوائز البطولة 25 مليون جنيه، حيث يحصل كل نادٍ مشارك على 400 ألف جنيه كحافز للمشاركة فقط.

وتوزع الجوائز كالتالي: 10 ملايين جنيه للفائز باللقب، 4 ملايين للوصيف، مليونين للثالث، ومليون ونصف للرابع. ومن المقرر أن تُختتم النسخة الحالية من البطولة في العاشر من يونيو 2025.

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