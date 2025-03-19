موعد مباراة الأهلي و إنبي في بطولة كأس العاصمة والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة المصرية، مواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق إنبى التي تجمعهما علي استاد السلام في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتصل حصيلة جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالى 2024 -2025 ماقيمته 25 مليون جنيه، حيث سيحصل أى ناد يشارك في البطولة على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالى 10 ملايين للبطل، 4 ملايين للوصيف، 2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونصف للرابع.

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة إنبي

يختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش، كان الفريق قد حصل على راحة سلبية لعدة أيام عقب الانسحاب من لقاء القمة أمام الزمالك التي كان مقررا لها الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

ويسعى النادي الأهلي، لتحقيق الفوز على إنبى في طريقه لتحقيق لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

الأهلي ضد إنبي

جدول ترتيب الدوري المصري

يرصد الموجز، ترتيب الدوري المصري ويأتي كالتالي:

1- بيراميدز - (المباريات: 17 - الأهداف: 32 - النقاط: 42)

2- الأهلي - (المباريات: 18 - الأهداف: 30 - النقاط: 39)

3- الزمالك - (المباريات: 18 - الأهداف: 33 - النقاط: 35)

4- المصري - (المباريات: 17 - الأهداف: 19 - النقاط: 30)

5- البنك الأهلي - (المباريات: 17 - الأهداف: 22 - النقاط: 29)

6- بتروجيت - (المباريات: 18 - الأهداف: 19 - النقاط: 25)

7- سيراميكا كليوباترا - (المباريات: 17 - الأهداف: 23 - النقاط: 24)

8- فاركو - (المباريات: 17 - الأهداف: 17 - النقاط: 23)

9- حرس الحدود - (المباريات: 18 - الأهداف: 17 - النقاط: 22)

منطقة الهبوط:

1- زد - (المباريات: 17 - الأهداف: 15 - النقاط: 21)

2- طلائع الجيش - (المباريات: 17 - الأهداف: 13 - النقاط: 21)

3- الجونة - (المباريات: 18 - الأهداف: 11 - النقاط: 20)

4- سموحة - (المباريات: 18 - الأهداف: 13 - النقاط: 20)

5- الاتحاد السكندري - (المباريات: 18 - الأهداف: 11 - النقاط: 18)

6- غزل المحلة - (المباريات: 17 - الأهداف: 16 - النقاط: 17)

7- الإسماعيلي - (المباريات: 17 - الأهداف: 11 - النقاط: 14)

8- إنبي - (المباريات: 17 - الأهداف: 10 - النقاط: 12)

9- مودرن فيوتشر - (المباريات: 18 - الأهداف: 11 - النقاط: 12)

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