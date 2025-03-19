تشكيل نادي الزمالك المتوقع لمواجهة الجونة اليوم في كأس عاصمة مصر

يستعد فريق الكرة بـ نادي الزمالك لمواجهة نظيره إنبي مساء اليوم علي ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

نادي الزمالك

وفيما يلي يستعرض موقع الموجز موعد تلك المواجهة والتشكيل المتوقع لـ نادي الزمالك الذي يعاني من غيابات عديدة بسبب الإصابات واستدعاء اللاعبين لصفوف المنتخب خلال التوقف الدولي الحالي.

موعد مباراة الزمالك والجونة في كأس عاصمة مصر

يلتقي فريق الكرة الأول بـ نادي الزمالك تحت القيادة الفنية للبرتغالي جوزيه بيسيرو بفريق الجونة في التاسعة ونصف مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من كأس عاصمة مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

ومن المقرر أن تنقل مباراة نادي الزمالك في مواجهة الجونة التي تقام مساء غدٍ الأربعاء علي ستاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة on sport 1، بتعليق محمد الشاذلي.

التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة الجونة

استقر جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الكرة الأول لنادي الزمالك علي التشكيل الأساسي لبداية مباراة اليوم أمام الجونة في كأس عاصمة مصر والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج - صلاح مصدق - أحمد حسام - الونش - عمر جابر.

خط الوسط: سيف جعفر - ناصر ماهر - محمود جهاد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - محمد عاطف- حسام أشرف أو ناصر منسي.

نادي الزمالك

غيابات الزمالك أمام الجونة في كأس عاصمة مصر

ويفتقد نادي الزمالك خلال مواجهة اليوم جهود كل من محمد عواد وحسام عبد المجيد ونبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وأحمد مصطفى "زيزو" للتواجد في معسكر منتخب مصر الأول، بالإضافة إلي انضمام محمد السيد لصفوف منتخب الشباب، و سيف الجزيري لمعسكر منتخب تونس، فيما يغيب أحمد فتوح وأحمد الجفالي وحمزة المثلوثي بسبب الإصابة وأحمد حمدي لعدم الجاهزية.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

يلعب نادي الزمالك ضمن المجموعة الأولى من كأس عاصمة مصر ، والتي يتصدر ترتيبها فريق بتروجيت برصيد 6 نقاط بعد الفوز في مباراتين، فيما يحتل فريق الجونة المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد الفوز علي سموحة بنتيجة 1-0، بينما يتواجد في المراكز الثالث والرابع و الخامس علي الترتيب ،فريق الزمالك الذي لم يشارك في البطولة حتي الآن ومودرن سبورت الذي خسر مواجهة أمام بتروجيت المتصدر وسموحة الذي خسر مواجهتين .

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