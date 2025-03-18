موعد مباراة الزمالك ضد الجونة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

ينتظر محبو كرة القدم المصرية، موعد مباراة الزمالك ضد الجونة، المرتقبة بينهما في إطار منافسات كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة).

ويستمر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في استعدادته لخوض مواجهة الجونة، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر بهذا الموسم 2024-2025.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد مباراة الزمالك ضد الجونة، المرتقبة بينهما في كأس الرابطة المصرية والقنوات الناقلة لها بالتردد.

موعد مباراة الزمالك ضد الجونة

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك ضد الجونة في كأس الرابطة، مساء يوم الأربعاء الموافق 19 مارس الجاري، ويستضيفها استاد القاهرة.

ويطلق الحكم صافرة المباراة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وعند الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

وتنقل مباراة الزماـلك أمام الجونة، عبر شاشة أون تايم سبورت، المسؤولة عن إذاعة مباريات كأس عاصمة مصر، هذا الموسم 2024-2025.

ويأتي تردد قنوات أون تايم سبورت على النحو التالي..

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861

معدل استقطاب القناة: «V»

معدل الترميز: 27500 معامل

تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD.

موعد مباراة الزمالك ضد الجونة والقنوات الناقلة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجونة

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الزمالك على هذا النحو:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد - محمود الونش - صلاح الدين مصدق.

الوسط: محمود بنتايج - محمد شحاته - دونجا - ناصر ماهر - عمر جابر.

الهجوم: زيزو - سيف الدين الجزيري.

تشكيل الجونة المتوقع أمام الزمالك

بينما من المنتظر أن يأتي تشكيل الجونة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: أليو جاتا، أحمد شوشة، أحمد العش، أحمد رضا.

الوسط: أحمد مجدي كهربا، بلال السيد، نور السيد، حافظ إبراهيم، فيبو أكيم.

وفي خط الهجوم: أوجو صامويل.

الجدير بالذكر، أن الزمالك التقى مع الجونة في 19 مرة من قبل، حقق الأبيض خلالهم الفوز في 12 مواجهة وتعادل في 5 جولات، وخسر مباراتين.

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