بالصور.. تصريحات هامة لـ وزير الخارجية خلال تفقد موقع سد جوليوس نيريرى التنزانى

سد جوليوس نيريرى التنزانى.. أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس، خلال الزيارة التي يجريها إلى تنزانيا جولة ميدانية لتفقد مشروع سد جوليوس نيريرى التنزانى.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل تفقد وزير الخارجية مشروع سد جوليوس نيريرى التنزانى، وذلك خلال زيارته التي يجريها إلى تنزانيا.

وزير الخارجية يتفقد مشروع سد جوليوس نيريرى التنزانى

تفقد وزير الخارجية مشروع سد جوليوس نيريرى التنزانى، والذى يقوم تحالف شركتي المقاولون العرب و"السويدي إلكتريك" بتنفيذه، والذي يهدف إلى توفير احتياجات تنزانيا من الكهرباء، وذلك على ضوء التوجيهات الرئاسية بإيلاء أولوية قصوى بالانتهاء من تنفيذ المشروع.

وزير الخارجية يتفقد موقع سد جوليوس نيريرى

99.9 % نسبة تنفيذ مشروع سد جوليوس نيريرى التنزانى

وشارك في زيارة وزير الخارجية لـ مشروع سد جوليوس نيريرى التنزانى عدد من المسئولين التنزانيين رفيعي المستوى وعدد من نواب البرلمان المصري والتنزاني ورؤساء شركتي التحالف المصري المُنفذ للمشروع، حيث تم تفقد تنفيذ أعمال البناء للسد والذى وصل إلى نحو 99.9%، وتم تشغيل ثماني توربينات من أصل تسع بالمشروع.

وزير الخارجية: مشروع سد جوليوس نيريرى التنزانى يعد مثالاً يُحتذى به للتعاون

وأكد وزير الخارجية خلال الجولة التفقدية على أن مشروع سد جوليوس نيريرى التنزانى يعد مثالاً يُحتذى به للتعاون بين شركاء حوض النيل ودول المنابع ودولتي المصب في مشروعات السدود الكهرومائية، موضحاً حرص مصر على دعم التنمية في حوض النيل.

تفاصيل مشاركة وزير الخارجية في منتدى الأعمال المشترك المصرى التنزانى

يذكر أن د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ومحمود ثابت كومبو وزير الخارجية والتعاون الشرق أفريقى بجمهورية تنزانيا افتتح منتدى الأعمال المشترك المصرى التنزانى وذلك بمشاركة مجموعة من كبار رجال الأعمال المصريين، وكذلك رجال الأعمال من الجانب التنزانى.

وزير الخارجية يتفقد موقع سد جوليوس نيريرى

أكد وزير الخارجية على الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأفريقية، وتشجيع الشركات المصرية على تكثيف عملها على كافة الأصعدة من أجل تعزيز التنمية في أفريقيا وخلق شراكات حقيقية قائمة على تحقيق المنفعة المتبادلة خاصة مع ما تمتلكه مصر من قدرات صناعية وتجارية تؤهلها لتلبية الاحتياجات التنموية في القارة الأفريقية.

وزير الخارجية: هذا هو الهدف من تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

وأشار وزير الخارجية في هذا الصدد، إلى تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار لتشجيع الشركات المصرية على تعزيز تواجدها وزيادة استثماراتها في الأسواق الإفريقية.

وزير الخارجية يتفقد سد جوليوس نيريرى التنزانى

وزير الخارجية يستعرض الامكانات التصنيعية المصرية لتلبية احتياجات الدول الأفريقية

واستعرض وزير الخارجية الامكانات التصنيعية المصرية لتلبية احتياجات الدول الأفريقية في العديد من القطاعات منها المنتجات الغذائية والسلع الصناعية والكيماوية ومنتجات الأخشاب ومستلزمات التشييد والبناء، وذلك بجانب نشاط الشركات المصرية في مجال الإنشاءات وبناء شبكات الكهرباء في أفريقيا، لاسيما في تنزانيا.

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