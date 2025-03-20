سعر وتوقعات عملة Pi Network اليوم الخميس 20-3-2025

سعر وتوقعات عملة Pi Network.. شهدت عملة Pi Network ارتفاعًا ملحوظًا في سعرها يوم الخميس 20 مارس 2025، وذلك بعد فترة من التراجع الحاد الذي أثّر على قيمتها خلال الأسابيع الأخيرة.

سعر عملة Pi Network اليوم

هبط سعر العملة إلى 1.13 دولار بعد أن وصلت سابقًا إلى أعلى مستوياتها عند 3 دولارات، مما أدى إلى انخفاض قيمتها السوقية إلى 7.73 مليار دولار، مقارنة بذروتها التي قاربت 20 مليار دولار.

سعر Pi Network اليوم

سجّل سعر Pi Network خلال آخر 24 ساعة ارتفاعًا بنسبة 1.57%، ليصل إلى 0.84 دولار، وفقًا لبيانات CoinMarketCap, بلغ حجم التداول اليومي 388.74 مليون دولار، في حين استقرت القيمة السوقية عند 7.92 مليار دولار.

توقعات سعر Pi Network في المستقبل

سجّلت العملة تحسنًا طفيفًا وسط توقعات بأن ستشهد موجة صعودية في ظل انتعاش سوق العملات الرقمية, ويعتمد ذلك بشكل كبير على تحركات بيتكوين، التي تُعدّ المحرك الأساسي لسوق العملات البديلة, فإذا تمكنت من تحقيق مكاسب قوية خلال الأشهر المقبلة, سينعكس ذلك إيجابيًا على أداء Pi Network وغيرها من العملات الرقمية.

سعر وتوقعات عملة Pi Network

تسهم التغييرات المحتملة في السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ووضوح القوانين التنظيمية، إلى جانب الموافقة على المزيد من صناديق الاستثمار المتداولة (ETF), والتي أدت إلى ارتفاع أسعار العملات الرقمية عمومًا، ومن بينها Pi Network.

تأثير آليات حرق العملات على سعر Pi Network

واصلت Pi Network تطبيق استراتيجيات حرق العملات، والتي تهدف إلى تقليل المعروض المتاح في السوق، والتي تسهم في رفع قيمتها على المدى الطويل, ومن المتوقع أن يتم إلغاء قفل 188 مليون عملة Pi خلال الشهر الحالي، مع إصدار 1.6 مليار عملة إضافية خلال العام المقبل, ووجود 6.84 مليار عملة آخرى متداولة من إجمالي 100 مليار عملة، فإن هذه الإجراءات سيساعد في الحد من التأثير السلبي للإصدارات الجديدة على السعر.

سعر وتوقعات عملة Pi Network

إدراج Pi Network في منصات التداول الكبرى

شكّل غياب Pi Network عن منصات التداول الكبرى أحد أبرز العوامل التي أثرت على انتشارها عالميًا, ومع ذلك، فإن إدراجها في منصات مثل Coinbase وKraken قد يفتح لها أبواب سوق أوسع.

كما تستفيد العملة من الإدراج في Upbit، التي تُعتبر واحدة من أكبر منصات التداول في كوريا الجنوبية، التي يمكن أن يجذب ذلك مزيدًا من المستثمرين الآسيويين.

من ناحية أخرى، فإن توفير نسخة مغلفة من العملة في منصات التداول اللامركزية مثل Uniswap وRaydium والتي تسهم في زيادة انتشارها بين المستخدمين الذين يفضلون المنصات اللامركزية.

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