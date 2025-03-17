سعر عملة Pi Network اليوم الاثنين 17-3-2025.. وصلت كام؟

سعر عملة pi network اليوم.. شهدت عملة Pi Network انخفاضًا ملحوظًا اليوم، الاثنين 17 مارس 2025، بنسبة 6.81% ليصل سعرها إلى 1.4 دولار أمريكي، وفقًا لبيانات منصة CoinMarketCap, بعد سلسلة من التقلبات السعرية التي أعقبت إطلاق الشبكة الرئيسية المفتوحة في 20 فبراير 2025.

إطلاق الشبكة الرئيسية المفتوحة وأداء السعر الأولي

سجلت عملة Pi بداية قوية مع إدراجها في منصات تداول رئيسية مثل OKX وBitget وMEXC، وتم تداولها عند 1.6 دولار أمريكي في أولى جلساتها, بينما أثار السعر الأولي تفاؤل المستثمرين، مما دفع العملة إلى تحقيق ارتفاع قياسي بنسبة 380% في 26 فبراير 2025، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2.9950 دولار, لكن سرعان ما تراجع السعر، وقام العديد من المستثمرين بجني الأرباح، والذي أدى إلى انخفاض تدريجي في قيمتها خلال الأسابيع اللاحقة.

التقلبات السعرية في مارس 2025

واصلت Pi Network تحركاتها السعرية غير المستقرة خلال مارس، إذ ارتفع سعر العملة في 8 مارس إلى 1.81 دولار، مع تسجيل حجم تداول يومي بلغ 296.1 مليون دولار, لكن سرعان ما شهدت العملة تراجعًا جديدًا في 10 مارس، إذ انخفض سعرها إلى 1.45 دولار، وسط انخفاض في حجم التداول إلى 85.77 مليون دولار.

سعر عملة Pi Network اليوم

احتفال Pi Network بذكرى تأسيسها وإطلاق تحديثات جديدة

احتفلت Pi Network بمرور ست سنوات على تأسيسها في 14 مارس 2025، والمعروف باسم يوم باي (Pi Day)، بإطلاق عدة تحديثات تهدف إلى تعزيز النظام البيئي للعملة الرقمية.

ويستعرض “الموجز” أبرز التحديثات الجديدة لعملة Pi Network :

إطلاق مزاد النطاقات (.pi): يتيح للمستخدمين شراء وحجز أسماء نطاقات مخصصة للشركات والعلامات التجارية والتطبيقات، مما يعزز من استخدام Pi في المجال التجاري.

واجهة جديدة للنظام البيئي: أضافت الشبكة تحسينات كبيرة على منصتها، مع زيادة عدد التطبيقات المتاحة، مما يسهم في توسيع نطاق الاستخدام وتعزيز تجربة المستخدم.

بدء موسم التسوق PiFest: فعالية تتيح لحاملي Pi Coin إنفاق عملاتهم داخل النظام البيئي، في خطوة تهدف إلى زيادة اعتماد العملة في التعاملات الفعلية.

تحذير بشأن إتمام التحقق من الهوية (KYC)

أصدرت شبكة Pi تنبيهًا هامًا لجميع المستخدمين بضرورة إتمام عملية التحقق من الهوية (KYC) قبل 14 مارس 2025، إذ حددت الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت UTC كموعد نهائي للانتقال إلى الشبكة الرئيسية.

سعر عملة Pi Network اليوم

حذرت الشبكة من أن عدم استكمال عملية KYC قد يؤدي إلى فقدان معظم الحيازات من عملة Pi، باستثناء العملات التي تم تعدينها خلال الأشهر الستة الماضية، مما دفع العديد من المستخدمين إلى تسريع عملية التحقق قبل انتهاء المهلة.

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