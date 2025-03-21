مواعيد عرض مسلسل المداح 5 على منصة شاهد وقنوات MBC

مسلسل المداح 5.. يترقب عشاق الدراما الرمضانية اليوم الخميس 20 مارس 2025، عرض الحلقة الـ22 من الموسم الخامس من مسلسل «المداح» للنجم حمادة هلال، عبر منصات البث الرقمي والشاشات الفضائية، ويرصد إليكم موقع الموجز تفاصيل.

عرض الحلقة 22 من مسلسل المداح 5 عبر شاهد

تعرض منصة «شاهد» الرقمية الحلقة الـ22 من مسلسل المداح 5 اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً، ليستمتع بها جمهور العمل الذي يتابعه منذ بداية الموسم الرمضاني.

مواعيد عرض مسلسل المداح 5 على قنوات MBC

أما بالنسبة للبث التلفزيوني، فمن المقرر عرض الحلقة نفسها غدًا الجمعة عبر قناة MBC مصر في تمام الساعة الثامنة مساءً. كما تتم إعادة الحلقة في تمام الساعة الرابعة فجرًا لمن فاتته المشاهدة في موعدها الأساسي.



على قناة «MBC مصر 2»، يمكنكم متابعة مسلسل المداح 5 في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويعاد عرضه في تمام الساعة الثالثة عصرًا في اليوم التالي.

أحداث مشوقة في الحلقة 22 من المداح 5

تواصل أحداث مسلسل المداح الجزء الخامس تصاعدها الدرامي، حيث تشهد الحلقة الـ22 محاولة قتل بطل المسلسل «صابر»، الذي يجسد دوره الفنان حمادة هلال، من قبل أحد الدجالين. ويتورط صابر في الكثير من المواجهات الغامضة خلال هذا الجزء، وسط أجواء مليئة بالتشويق والإثارة التي تميز العمل منذ انطلاقه.

أغنية تتر مسلسل المداح 5 بصوت حمادة هلال

طرح الفنان حمادة هلال أغنية تتر مسلسل المداح 5 بعنوان «على الله» عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب. الأغنية من كلمات هادي أبو اليزيد، ألحان مصطفى شكري، وتوزيع شيندي وخليل. ويقدم هلال خلال حلقات العمل أغنيتين، إحداهما تظهر ضمن أحداث الحلقات الأولى في ليلة من ليالي الصعيد، حيث يتعاون خلالها مع مجموعة من الشعراء الجدد لإضافة لمسة مختلفة لهذا الجزء.

أبطال مسلسل المداح 5

يشارك إلى جانب النجم حمادة هلال مجموعة من أبرز نجوم الدراما المصرية، منهم: خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، وتامر شلتوت. المسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

اقرأ أيضا:

موعد عرض الحلقة الثانية من مسلسل لام شمسية وملخص الحلقة الأولى

موعد عرض مسلسل الأميرة- ضل حيطة والقنوات الناقلة في رمضان