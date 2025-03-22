عبلة كامل تتصدر التريند بسبب حالتها الصحية.. لمحات مؤثرة من حياتها الشخصية وتفاصيل اعتزالها

تصدر اسم الفنانة عبلة كامل، تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعدما كشف الفنان أحمد كمال عن تطورات الحالة الصحية لها حرصاً منه على طمأنة الجمهور على حالتها الصحية بسبب الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول حالتها.

تصريحات أحمد كمال

ويرصد موقع الموجز، أبرز التفاصيل، كشف الفنان أحمد كمال خلال لقاء إذاعي له، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل، مؤكداً على أن حالتها الصحية جيدة جدًا، وأنها تعيش أجواء رمضان بهدوء بعيدًا عن أعين وسائل الإعلام، وجاء ذلك ردًا على السؤال التي وجهته الإعلامية إنجي علي له، والتي قالت خلاله: "أعلم أن السؤال حساس، لكن الفنانة الكبيرة عبلة كامل وحشتنا طمنا عليها"، فأجاب عليها قائلاً: "هي بخير وفي أفضل حال، وتعيش أجواء رمضان بروحانية وسلام".



وتعرضت الفنانة عبلة كامل مؤخراً للعديد من الشائعات، منها إصابتها بمرض السرطان، وأيضاً إجبارها على ارتداء الحجاب، ودائماً ما كان يخرج طليقها الفنان أحمد كمال لنفي تلك الشائعات.

معلومات عن عبلة كامل

الفنانة عبلة كامل من مواليد قرية نكلا العنب التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وعقب حصولها على شهادة الليسانس من كلية الآداب قسم المكتبات عام 1984، بدأت مشوارها الفني على خشبة مسرح الطليعة، حيث شاركت في مونودراما بعنوان نوبة صحيان، وبعد ذلك تعاونت مع الفنان محمد صبحي في مسرحية "وجهة نظر"، ثم قدمت العديد من الأعمال المسرحية المميزة مع الكاتب لينين الرملي.

دخلت عبلة كامل عالم التمثيل بالصدفة، حيث بدأت مشوارها الفني مجاملة لأصدقائها، لكن سرعان ما أصبح الفن شغفها الحقيقي، كما لفتت أنظار المخرجين بموهبتها الفريدة، وبدأت مشوارها السينمائي مع المخرج يوسف شاهين من خلال فيلم وداعًا بونابرت، واستطاعت أن تحجز لنفسها مكانة مميزة في قلوب الجماهير، لاسيما بعد تألقها في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".

حياتها الشخصية

في حياتها الخاصة، تزوجت عبلة كامل من الفنان والمخرج أحمد كمال، وأنجبت منه ابنتيها التوأم، زينب وفاطمة، وذلك في عام 1986، لكن الزواج لم يدم طويلاً، وانفصلا لاحقًا، ثم تزوجت ثانية في عام 2003 مع الفنان محمود الجندي، لكن هذه الزيجة لم تستمر سوى عامين، حيث أُعلن انفصالهما في 2005.

في عام 2005، قررت عبلة كامل ارتداء الحجاب، لكنها لم تعتزل التمثيل في ذلك الوقت، حيث استمرت في تقديم الأعمال الدرامية، ولكن ظهورها الفني قد أصبح أقل، واستمر نشاطها الفني مركزًا بشكل كبير على الأعمال الدرامية، إلى أن قررت اعتزال الفن تمامًا في عام 2018، بالتزامن مع عرض الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم" والذي كان آخر أعمالها.

أبرز أعمال عبلة كامل

قدمت عبلة كامل خلال مسيرتها الكثير من الأعمال السينمائية الناجحة، من أبرزها قشر البندق، سواق الهانم، مرسيدس، خالتي فرنسا، اللمبي، سيد العاطفي، بلطية العايمة، كلم ماما، عودة الندلة.

أما في الدراما التلفزيونية، فقد تألقت في مجموعة من أبرز المسلسلات، وهي "لن أعيش في جلباب أبي، سلسال الدم، حديث الصبح والمساء، ليالي الحلمية، المال والبنون، ضمير أبلة حكمت، ريا وسكينة، وهوانم جاردن سيتي". أحمد كمال عن تطورات الحالة الصحية لها حرصاً منه على طمأنة الجمهور على حالتها الصحية بسبب الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول حالتها.

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