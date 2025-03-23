سلوى عثمان بعد إعتزال المخرج محمد سامي: ربنا يديمه علينا نعمه

تحدثت الفنانة سلوى عثمان عن المخرج محمد سامي، بعد قرار اعتزاله الدراما التلفزيونية، ومشاركتها معه في مسلسل سيد الناس، مؤكدة أنه مخرج موهوب ويحب عمله وليس عصبي أو ديكتاتوري كما يقال عنه، ويرصد موقع الموجز تفاصيل .

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الفنانة سلوى عثمان تتحدث عن المخرج محمد سامي

وقالت سلوى عثمان خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية نهال طايل عبر برنامج "إحنا لبعض" عبر قناة صدى البلد: "ربنا يديمه علينا نعمة، لأنه مخرج شاطر وجميل جدا وفاهم هو بيعمل إيه ربنا يحفظه.. شخصية على الحقيقة جميلة وبيعشق الممثل وبيوجهه عشان يبقى أحلى واحد في الدنيا، هو بيحب شغله وبيحب الممثل بتاعه فهو حتى على الحقيقة شخصية خيرة ومشوفتش منه غير كل خير".

سلوى عثمان تتحدث عن مشاركة عدم مشاركة وفاء عامر في مسلسل سيد الناس



وعن ترشيح المخرج محمد سامي للفنانه وفاء عامر قبلها في مسلسل سيد الناس، أكدت ان كل شيء قسمه ونصيب ووفاء عامر حدث لها ظرف صحي ولذلك لم تستكمل الدور ولابد أن تكون هناك فنانه مكانها والمخرج محمد سامي رشحني للدور بعدها، و وفاء نجمة كبيرة وموهوبة.

أبطال مسلسل سيد الناس



مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم. المسلسل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، ويتكون من 30 حلقة.

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