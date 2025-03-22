المشدد 6 سنوات من نصيب تاجر مخدرات سوهاج وغرامة 100 ألف جنيه

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، بمعاقبة تاجر مخدرات سوهاج بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، وذلك بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتها بقصد الترويج بدائرة مركز سوهاج.

الموجز ينقل تفاصيل واقعة تاجر مخدرات سوهاج، حيث ترجع أحداث القضية إلى عدة أشهر مضت، حين تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط المتهم "م. ع. م" – 35 عامًا، عاطل – وبحوزته كمية من مخدر الحشيش والبانجو، وذلك أثناء قيامه بترويجها على عملائه في إحدى قرى المركز، في محاولة لنشر السموم بين الشباب.

تاجر مخدرات سوهاج

وتم ضبط تاجر مخدرات سوهاج خلال حملة أمنية مكبرة استهدفت العناصر الإجرامية ومروجي المخدرات، حيث عثر بحوزته على لفافات معدة للبيع، ومبلغ مالي من حصيلة الترويج، بالإضافة إلى هاتف محمول يستخدمه في التواصل مع زبائنه.

وبمواجهة تاجر مخدرات سوهاج بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأحالته بدورها إلى محكمة الجنايات.

وخلال جلسات المحاكمة، استمعت هيئة المحكمة إلى أقوال الشهود وتحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة، كما فحصت التقرير الفني بشأن المضبوطات، لتصدر حكمها الرادع في نهاية الجلسة.

ويأتي هذا الحكم في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لمكافحة تجارة وتعاطي المواد المخدرة، وردع الخارجين عن القانون، وحماية المجتمع من تلك الآفة الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة المواطنين، خاصة فئة الشباب.

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