موقف النادي الأهلي من عودة أليو ديانج في الميركاتو الصيفي

حسم النادي الأهلي موقفه النهائي من عودة الدولي المالي أليو ديانج خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تألقه مع فريق الخلود السعودي.

وترددت أنباء عديدة عن نية الأهلي في بيع اللاعب المالي بعد رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني بعدم حاجته الفنية خلال الموسم المقبل.

الأهلي يقرر عودة أليو ديانج

وعلم "الموجز" أن مسؤولو النادي الأهلي قرروا إعادة المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق المعار حاليًا لنادي الخلود السعودي، إلى صفوف الفريق مع نهاية الموسم الحالي بانتهاء فترة إعارته.

وأكد المسؤولون رفضهم جميع العروض التي تلقاها اللاعب المالي بعد تألقه في الدوري السعودي، وذلك للاستفادة من مهاراته في تعزيز خط وسط الفريق خلال الموسم المقبل.

وتلقى النادي الأهلي اتصالات من إدارة نادي الخلود السعودي للاستفسار عن إمكانية تجديد إعارة ديانج أو شرائه بشكل دائم، خاصة مع رغبة النادي السعودي في الاحتفاظ باللاعب لموسم أو موسمين إضافيين.

جاءت هذه الاستفسارات بالتزامن مع عروض أخرى تلقاها الأهلي لضم ديانج الموسم المقبل، إلا أن إدارة النادي قررت رفض مناقشة هذه العروض، مؤكدة عزمها على عودة اللاعب إلى القلعة الحمراء مع نهاية الموسم الجاري.

ويرغب الأهلي في استعادة ديانج نظرًا لحاجة الفريق إلى مهاراته، وسيقوم النادي بالاعتذار عن جميع العروض الأخيرة التي تلقاها لضم اللاعب.

موعد مباراة النادي الأهلي المقبلة

من ناحية أخرى، يستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش غدًا الاثنين على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان الأهلي قد بدأ مشواره في البطولة بخسارة أمام إنبي بنتيجة 0-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات، ويسعى الآن لتحقيق الفوز لتعويض تلك الخسارة والمنافسة على اللقب الذي يطمح لحصده لأول مرة في تاريخه.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام طلائع الجيش في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب " الكلية الحربية" والعاشرة والنصف بتوقيت السعودية.

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