كيفية الحصول على قرض حسن لسداد الديون.. كشف بنك ناصر الاجتماعى التفاصيل الكاملة لقرض بدون فوائد 2024 - 2025 لفئة معينة من المواطنين وبناء على الاشتراطات والضوابط المعمول بها في هذا الشأن، مؤكداً على أن القرض هو امتداداً لدور بنك ناصر الاجتماعي.

وطبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإطلاق البنك برنامجا تمويلاً متناهي الصغر خاصاً بالمرأة المصرية، فإنه قد تم إطلاق تمويل مستورة للمرأة المصرية كي تصبح عنصراً فاعلاً ومنتجا في المجتمع من خلال تمكينها اقتصاديا واجتماعياً.

كيفية الحصول على قرض حسن لسداد الديون

وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي حول كيفية الحصول على قرض حسن لسداد الديون

كيفية الحصول على قرض حسن لسداد الديون

وقد أوضح بنك ناصر الاجتماعي بناءً على التقرير صادر عنه، أن ما القرض بدون فوائد 2024- 2025 الذي خصصه البنك هو للمرأة، مشيراً إلى الشروط الواجب توافرها في العميل تتمثل في التالي:-

- أن تكون العميلة مصرية الجنسية.

- وأن يكون السن من 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

ماهي قيمة التمويل؟

كيفية الحصول على قرض حسن لسداد الديون.. بحد أدنى 4 آلاف جنيه وبحد أقصى 50 ألف جنيه.

ماهو عائد التمويل ومدة السداد؟

بدون عائد أو فوائد وبمصاريف إدارية بسيطة.

من سنة حتى سنتين.

إليكم كيفية الحصول على قرض حسن لسداد الديون من بنك ناصر الاجتماعى بدون فوائد

الأوراق الرئيسية المطلوبة من العميل:-

- طلب الحصول على القرض (من خلال فروع البنك).

- والرقم التأميني للعميلة والضامن.

- وأيضاً صور بطاقة الرقم القومي سارية للعميلة والضامن.

وبالإضافة إلى عقد إيجار أو تمليك لمحل المشروع لا تقل مدته عن مدة القرض، وبالإضافة لإيصال مرافق حديث حال وجود محل للمشروع منفصل.

وعقد إيجار أو تمليك لمحل السكن لا تقل مدته عن مده القرض بالإضافة لإيصال مرافق حديث.

كيفية الحصول على قرض حسن لسداد الديون

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