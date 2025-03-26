أول تعليق لـ السعودية بشأن الهـجوم الإسرائـيلي على بلدة كويا في سوريا

علقت وزارة الخارجية السعودية علي الهـ ـجوم الإسرائـ ـيلي علي بلدة كويا في سوريا والتي تسببت في استشهاد وإصابة العشرات من السوريين.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي أول تعليق لـ السعودية علي استهداف إسرائـ ـيل لـ بلدة كويا في سوريا، والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين من السوريين.

السعودية تعلق علي الهـ ـجوم الإسرائـ ـيلي علي بلدة كويا في سوريا

ومن جانبها، قالت الخارجية السعودية في بيانها: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لـ قصـ ـف قوات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي بلدة كويا في سوريا، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الأبرياء السوريين".

سوريا

وأضاف بيان وزارة الخارجية السعودية: “وتجدد المملكة العربية السعودية رفضها القاطع لمحاولات سلطات الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلية المستمرة تقويض أمن واستقرار دولة سوريا والمنطقة من خلال انتـ ـهاكاتها السافرة والمتكررة للقوانين الدولية ذات الصلة”.

تفاصيل الهـ ـجوم الإسرائـ ـيلي علي بلدة كويا في سوريا

وكان جيش الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلي قد شن عـ ـدوانًا، أمس الثلاثاء، على بلدة كويا في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي في سوريا، وعملت قوات الاحتـ ـلال على طرد السكان من بيوتهم، مما أدى لوقوع اشتـ ـباكات مع سكان البلدة الأمر الذي تسببت في ارتقاء خمسة من المدنيين، وإصابة آخرين في ظل قصـ ـف الدبابات والمدافع على البلدة.

غـ ـارات إسرائـ ـيلية تستهدف برج المراقبة في مطار تدمر العسكري

وأكدت مصادر محلية أن الغـ ـارات الإسرائـ ـيلية استهدفت برج المراقبة في مطار تدمر العسكري ومخازن أسلحة، بالإضافة إلى منطقة التليلة شرق مدينة تدمر والقصر القطري غرب المدينة.

كما أشارت المصادر إلى أن القصـ ـف الإسرائـ ـيلي أدى إلى إصابة عنصرين من الفرقة 42 التابعة للجيش السوري.​

وفي لسياق ذاته، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الطيران الحربي الإسرائـ ـيلي نفذ أربع غارات على الأقل استهدفت المطار، الذي يضم قوات أمنية من السلطات الجديدة في سوريا. وأشار المرصد إلى استنفار القوات المتواجدة في المدينة عقب الغارات.​

غـ ـارات إسرائـ ـيلية تستهدف منطقة البساتين والمطار العسكري في سوريا

من جهتها، ذكرت "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا أن الغـ ـارات الإسرائـ ـيلية استهدفت منطقة البساتين والمطار العسكري ومحطة استراحة في محيط مدينة تدمر في سوريا، مضيفا أن غارة أخرى استهدفت مطار T4 شرق حمص.​

سوريا تكشف عن حصيلة ضحايا القصـ ـف الإسرائـ ـيلي على بلدة كويا

وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات في سوريا ارتفاع حصيلة الضحايا جراء القصـ ـف الإسرائـ ـيلي على بلدة كويا في جنوب سوريا إلى 7 شهداء.

وقالت محافظة درعا، في بيان على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن هذه الحصيلة غير نهائية ، كاشفة عن حالات نزوح للأهالي من بلدة كويا في جنوب سوريا.

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