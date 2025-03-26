مسلسل الحلانجي الحلقة 25..جي جي ومجدي يقعان في فخ عملية نصب محكمة

تضمنت أحداث الحلقة الـ25 من مسلسل الحلانجي تمكن "طه الحلانجي" محمد رجب من الوصول لمكان صديقه المختطف، ليُفاجأ بأن المختطف ليس سوى شقيق الراقصة وردة التي تلعب دورها الفنانة إيناس النجار.

ملخص أحداث مسلسل الحلانجي الحلقة 25

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية ملخص أحداث مسلسل الحلانجي الحلقة 25، كما دخلت "جي جي" عبير صبري في صراع حاد مع "مجدي" طارق صبري، حيث تسعى جاهدة لاستعادة الفيديوهات الخاصة بها، وتصاعدت الخلافات بينهما، لكن المفاجأة الكبرى كانت عندما اكتشفا أنهما وقعا ضحية عملية نصب كبيرة.

مسلسل الحلانجي

أحداث مسلسل محمد رجب الحلقة 25

أما على الجانب العاطفي، فقد شهدت الحلقة تطورًا ملحوظًا في علاقة الحب التي تجمع بين طه الحلانجي وياسمين، ابنة رجل الأعمال محمود قابيل، كما توترت العلاقة بين جي جي و"سعيد" أحمد وفيق.

كما استمر رجل الأعمال الغامض في محاولاته للوصول للأوراق المهمة التي يحتفظ بها محمود قابيل في مكتبه، خاصة عقب تعرض المكتب للحريق.

مسلسل الحلانجي

أبطال مسلسل الحلانجي

مسلسل الحلانجي بطولة محمد رجب، دانا حلبي، أيتن عامر، عبير صبري، أحمد وفيق، عمرو رجب، محمود قابيل، محمد لطفي، هالة فاخر، طارق صبري، ميمي جمال، إبراهيم السمان، سامي مغاوري وغيرهم، وهو من تأليف محمود حمدان ومن إخراج معتز حسام.

مواعيد عرض مسلسل الحلانجي

ويعرض مسلسل الحلانجي على عدة قنوات وهي روتانا دراما في تمام الساعة الخامسة مساءً، كما يعرض على قناة الظفرة في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما يتم عرضه على شاشة قنوات النهار في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويعرض أيضاً على قناة LBC في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، فيما يذاع على قناة ART حكايات في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، وعلى قناة ART حكايات2 في تمام الساعة السادسة مساءً.

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