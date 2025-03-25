موعد عرض مسلسل الحلانجي الحلقة 25.. وملخص أحداث الحلقة 24

شهدت الحلقة 24 من مسلسل الحلانجي مواجهة حادة بين طه الحلانجي وورد الراقصة، بعدما كشفت الأخيرة لشقيقها عن ماضيها مع طه.

موعد عرض مسلسل الحلانجي الحلقة 25

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية موعد عرض مسلسل الحلانجي الحلقة 25 على عدة قنوات وهي روتانا دراما في تمام الساعة الخامسة مساءً، كما يعرض على قناة الظفرة في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما يتم عرضه على شاشة قنوات النهار في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويعرض أيضاً على قناة LBC في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، فيما يذاع على قناة ART حكايات في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، وعلى قناة ART حكايات2 في تمام الساعة السادسة مساءً.

مسلسل الحلانجي

ملخص أحداث مسلسل الحلانجي الحلقة 24

وفي مسلسل الحلانجي الحلقة 24، اتجه ميكروسوفت، الذي يجسد دوره إبراهيم السمان، إلى طارق صبري، حيث ساومه على فلاشة تحتوي على مقاطع فيديو فاضحة له، نظير نصف مليون جنيه.

كما اندلع حريق في مكتب محمود قابيل في الفندق الذي يملكه، لكن طه الحلانجي تمكن من السيطرة على النيران، وهذا دفع محمود قابيل لمنحه مكافأة تقديرًا لجهوده.

كما تعرض ملف المستندات الخاص بمحمود قابيل للسرقة، بينما بدأت جي جي في التقرب من سعيد، في محاولة للإيقاع به وتحقيق أهدافها.

أبطال مسلسل الحلانجي



مسلسل الحلانجي بطولة محمد رجب، دانا حلبي، أيتن عامر، عبير صبري، أحمد وفيق، عمرو رجب، محمود قابيل، محمد لطفي، هالة فاخر، طارق صبري، ميمي جمال، إبراهيم السمان، سامي مغاوري وغيرهم، وهو من تأليف محمود حمدان ومن إخراج معتز حسام.



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