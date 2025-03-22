مسلسل الحلانجي الحلقة 21.. وردة ترفع دعوى قضائية ضد سعيد لاستعادة حضانة ابنها

شهدت الحلقة 21 من مسلسل الحلانجي تطورات درامية مثيرة، أبرزها توجه "محروس" محمود حمدان للعصابة التي سرقت سيارته، عارضًا عليهم مبلغ مليون جنيه من أجل استعادتها، ثم قام بالاعتداء عليهم.

ملخص أحداث مسلسل الحلانجي الحلقة 21

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية ملخص أحداث مسلسل الحلانجي الحلقة 21، كما تم نقل إبراهيم السمان، الذي يجسد شخصية ميكروسوفت المتخصص في أجهزة الكمبيوتر، للمستشفى عقب تعرضه لاعتداء وحشي على يد محروس ورجاله.

مسلسل الحلانجي

ورفعت "وردة" إيناس النجار دعوى قضائية ضد "سعيد" أحمد وفيق وطالبته بحضانة ابنها، وهذا أدى لتصاعد الصراع بينها وبين شقيقه طه الحلانجي، جاءت تلك الخطوة بعد أن كانت قد تنازلت عن الحضانة سابقًا مقابل مليون جنيه.

كما حاولت "جي جي" عبير صبري إقناع سعيد بالتوقيع على بعض الأوراق دون أن يدرك محتواها، لكنه رفض الاستجابة لها إلا بعد إلحاح شديد منها.

وواجه "طه الحلانجي" "المعلم خليل" محمد لطفي و"وردة"، واتهمهم بخداعه والتلاعب به، لكن الأخير فاجأ وردة بطلب الزواج منها وإقناعها باعتزال الرقص.

مشاهدة مسلسل الحلانجي الحلقة 21

أما والدة "سماح" آيتن عامر، فظهرت في حالة انهيار شديد، غير قادرة على تصديق وفاة ابنتها، وظلت تتجول في الشوارع بحثًا عنها، رافضة تصديق الخبر المأساوي.

مسلسل الحلانجي



أبطال مسلسل الحلانجي

مسلسل الحلانجي بطولة محمد رجب، دانا حلبي، أيتن عامر، عبير صبري، أحمد وفيق، عمرو رجب، محمود قابيل، محمد لطفي، هالة فاخر، طارق صبري، ميمي جمال، إبراهيم السمان، سامي مغاوري وغيرهم، وهو من تأليف محمود حمدان ومن إخراج معتز حسام.

مواعيد عرض مسلسل الحلانجي

ويعرض مسلسل الحلانجي على عدة قنوات وهي روتانا دراما في تمام الساعة الخامسة مساءً، كما يعرض على قناة الظفرة في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما يتم عرضه على شاشة قنوات النهار في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويعرض أيضاً على قناة LBC في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، فيما يذاع على قناة ART حكايات في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، وعلى قناة ART حكايات2 في تمام الساعة السادسة مساءً.



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