مسلسل الحلانجي الحلقة 24 أحداث مثيرة وصراعات متواصلة مواجهة طه وورد الراقصة

شهدت الحلقة 24 من مسلسل الحلانجي تصاعدًا في الأحداث، حيث واجه طه الحلانجي (محمد رجب) الراقصة وردة بعد أن كشفت ماضيها لشقيقها، مما أدى إلى توتر كبير بينهما. هذه المواجهة جاءت بعد سلسلة من الأزمات التي يعيشها طه في الحلقات السابقة، ويرصد الموجز تفاصيل

تفاصيل الحلقة 24 من مسلسل الحلانجي

تتواصل الأزمات مع ميكروسوفت (إبراهيم الثمان) الذي يساوم طارق صبري على مبلغ نصف مليون جنيه مقابل تسليمه فلاشة تحتوي على فيديوهات غير لائقة.

تفاصيل مسلسل الحلانجي

تتعرض ملكية محمود قابيل للخطر بعد اندلاع حريق ضخم في مكتبه داخل الفندق، إلا أن طه الحلانجي ينجح في السيطرة على الحريق، ليقوم محمود قابيل بمنحه مكافأة تقديرًا لشجاعته.

أحداث مثيرة في الحلقة 24 من مسلسل الحلانجي

تتصاعد وتيرة الإثارة مع سرقة الملف الخاص بمستندات محمود قابيل من داخل الفندق، مما يزيد الغموض ويكشف عن مؤامرات تحاك ضده.

من جانبها، تحاول جي جي (عبير صبري) التقرب من سعيد (أحمد وفيق)، وتسعى للإيقاع به واستغلاله في تنفيذ خططها.

قصة مسلسل الحلانجي

في الحلقة 23، كشف طه الحلانجي تفاصيل زواجه من جي جي لابنة محمود قابيل. وفي الوقت ذاته، يحاول طارق صبري الحصول على الفلاشة المحملة بالفيديوهات الفاضحة.

شهدت الحلقة 22 مفاجأة عيد ميلاد ابنة محمود قابيل، التي نظمها طه الحلانجي، وبدأت قصة حب بينهما. كما تزايدت محاولات خليل للإيقاع بسعيد من أجل الحصول على مستندات مهمة.

الحلقة 21 شهدت ذهاب محروس لدفع فدية مقابل استعادة سيارته، بينما رفعت وردة دعوى قضائية ضد سعيد لضم حضانة ابنها.

الحلقة 20 كانت حزينة حيث شهدت وفاة سماح خلال حفل زفافها من طه، وبدأت محاولات خليل التعاون مع سعيد لمعرفة أسرار طه.

في الحلقة 19، قام سعيد بمحاولة قتل وردة بعد تهديدها له، فيما قتلت جي جي محامي زوجها بمساعدته، بشرط توقيعها على ورقة اعتراف بالجريمة.

الحلقة 18 شهدت ظهور طه في رحلة مع الأيتام، وتعرض محروس لمشاكل بسبب سرقة سيارته.

في الحلقة 17، ظهرت مواجهة بين أيتن عامر وابن عمها الذي فضح ماضي طه وسجنه السابق، ما تسبب في أزمة كبيرة.

أحداث مشوقة قادمة

تعد الحلقة 24 تمهيدًا لأحداث أكثر إثارة في الحلقات المقبلة، حيث تستمر المؤامرات والخيانات، مع محاولات عديدة للانتقام، مما يجعل مسلسل الحلانجي واحدًا من أبرز مسلسلات رمضان 2025.

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