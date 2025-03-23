مسلسل الحلانجي الحلقة 22 .. طارق صبري يقع في فخ الإدمان بعد انفصاله عن زوجته

شهدت الحلقة 22 من مسلسل الحلانجي العديد من التطورات الدرامية المثيرة، منها مفاجأة طه الحلانجي الذي يجسد دوره الفنان محمد رجب لياسمين، ابنة محمود قابيل، بتنظيم حفل عيد ميلاد لها دون علمها، ومن هنا بدأت مشاعر الحب تنمو بينهما.

ملخص أحداث مسلسل الحلانجي الحلقة 22

ويرصد موقع الموجز، في السطور التالية ملخص أحداث مسلسل الحلانجي الحلقة 22 كما لجأ طارق، الذي يؤدي شخصيته طارق صبري، إلى تناول كمية كبيرة من المواد المخدرة، بعدما انفصلت عنه زوجته.

مسلسل الحلانجي

وطلب المعلم خليل، الذي يلعب شخصيته محمد لطفي، من الراقصة وردة أن تتوقف عن الرقص نهائيًا، مقابل أن يتزوجها ويمنحها مبلغ 2 مليون جنيه.

مشاهدة مسلسل الحلانجي الحلقة 22

أما شكري، فقد بدأ البحث عن محلل شرعي يمكنه إعادة جي جي، التي تجسد دورها الفنانة عبير صبري لزوجها السابق، ليجد الحل في طه الحلانجي، الذي وافق على الزواج منها ليتمكن زوجها من العودة لها لاحقًا.

كما استغل المعلم خليل حاجة سعيد، شقيق طه، الذي يؤدي دوره أحمد وفيق ليجعله ينفذ كل أوامره، وخاصة في ما يتعلق بجمع الأوراق المهمة التي يحتاجها أحد رجال الأعمال.

مسلسل الحلانجي



أبطال مسلسل الحلانجي



مسلسل الحلانجي بطولة محمد رجب، دانا حلبي، أيتن عامر، عبير صبري، أحمد وفيق، عمرو رجب، محمود قابيل، محمد لطفي، هالة فاخر، طارق صبري، ميمي جمال، إبراهيم السمان، سامي مغاوري وغيرهم، وهو من تأليف محمود حمدان ومن إخراج معتز حسام.

مواعيد عرض مسلسل الحلانجي



ويعرض مسلسل الحلانجي على عدة قنوات وهي روتانا دراما في تمام الساعة الخامسة مساءً، كما يعرض على قناة الظفرة في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما يتم عرضه على شاشة قنوات النهار في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويعرض أيضاً على قناة LBC في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، فيما يذاع على قناة ART حكايات في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، وعلى قناة ART حكايات2 في تمام الساعة السادسة مساءً.

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