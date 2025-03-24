مسلسل الحلانجي الحلقة 23.. جي جي تطلب الطلاق من طه للعودة لعصمة زوجها

شهدت الحلقة 23 من مسلسل الحلانجي تطورات درامية مثيرة، حيث كشف طه الحلانجي لياسمين، ابنة محمود قابيل، عن سبب زواجه من جي جي التي تجسد دورها الفنانة عبير صبري، في الوقت نفسه واصلت والدة سماح بحثها عنها بقلق شديد.

ملخص أحداث مسلسل الحلانجي الحلقة 23

ويرصد موقع الموجز ملخص أحداث مسلسل الحلانجي الحلقة 23، حاول طارق صبري أن يستعيد الفلاشات التي تضمنت مقاطع فيديو محرجة له، نظير نصف مليون جنيه، من ميكروسوفت الذي يلعب دوره إبراهيم السمان.

كما استعان المعلم خليل، الذي يقدمه محمد لطفي، بمجموعة من الشباب للاعتداء على سعيد، الذي يجسد دوره أحمد وفيق، وسرقة سيارته، في حين طلبت جي جي من زوجها الطلاق من طه، لكي تتمكن من العودة لعصمته من جديد.

مسلسل الحلانجي

أما وردة، فواجهت شقيقها بشجاعة نتيجة زواجها من المعلم خليل، الأمر الذي دفع شقيقها لتهديد خليل بالقتل.

أبطال مسلسل الحلانجي

مسلسل الحلانجي بطولة محمد رجب، دانا حلبي، أيتن عامر، عبير صبري، أحمد وفيق، عمرو رجب، محمود قابيل، محمد لطفي، هالة فاخر، طارق صبري، ميمي جمال، إبراهيم السمان، سامي مغاوري وغيرهم، وهو من تأليف محمود حمدان ومن إخراج معتز حسام.

مسلسل الحلانجي

مواعيد عرض مسلسل الحلانجي

ويعرض مسلسل الحلانجي على عدة قنوات وهي روتانا دراما في تمام الساعة الخامسة مساءً، كما يعرض على قناة الظفرة في تمام الساعة التاسعة مساءً، بينما يتم عرضه على شاشة قنوات النهار في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويعرض أيضاً على قناة LBC في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، فيما يذاع على قناة ART حكايات في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، وعلى قناة ART حكايات2 في تمام الساعة السادسة مساءً.

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