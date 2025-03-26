التشكيل المتوقع لمباراة توتنهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

تترقب الجماهير العاشقة للكرة الإنجليزية، قمة فريق توتنهام ضد تشيلسي، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق تشيلسي عن تحقيق الفوز ضد نظيره فريق توتنهام لتحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الذي يتصدره ليفربول برصيد 70 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 58 نقطة ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 49 نقطة.

موعد مباراة توتنهام ضد تشيلسي

مباراة فريق توتنهام ضد نظيره تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الـ 30 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء الخميس الموافق 3 إبريل 2025.

مشاهدة ماتش تشيلسي ضد توتنهام

يمكنك متابعة مباراة فريق تشيلسي ضد توتنهام ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

تشيلسي ضد توتنهام

التشكيل المتوقع لـ تشيلسي ضد توتنهام

من المنتظر أن يضم تشكيل فريق تشيلسي ضد توتنهام مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: مارك كوكوريا - ليفي كولويل - بنوا بادياشيلي - ويسلي فوفانا.

الوسط: إنزو فيرنانديز - مويسيس كايسيدو - جادون سانشو - ريس جيمس.

الهجوم: بيدرو نيتو - كريستوفر نكونكو

التشكيل المتوقع لـ توتنهام ضد تشيلسي

من المنتظر أن يضم تشكيل فريق توتنهام ضد تشيلسي مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: فيكاريو

الدفاع: بيدرو بورو، ديفيز، دانسو، سبينس

الوسط: بينتانكور، ماديسون، بيرجفال

الهجوم: كولوسيفسكي، تيل، سون هيونج مين

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة توتنهام ضد تشيلسي

يرصد لكم موقع الموجز، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة تشيلسي ضد توتنهام ويأتي كالآتي:

1- ليفربول 70 نقطة

2- أرسنال 58 نقطة

3- نوتينجهام فورست 51 نقطة

4 - تشيلسي 49 نقطة

5 - مانشستر سيتي 47 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة

7- برايتون 46 نقطة

8 - أستون فيلا 45 نقطة

9- بورنموث 44 نقطة

10 - فولهام 42 نقطة

11- برينتفورد 38 نقطة

12- كريستال بالاس 36 نقطة

13- توتنهام 33 نقطة

14- مانشستر يونايتد 33 نقطة

15- إيفرتون 32 نقطة

16- وست هام 30 نقطة

17- وولفرهامبتون 22 نقطة

18- إيبسويتش تاون 17 نقطة،

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20 ساوثهامبتون 9 نقاط

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