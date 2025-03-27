تفاصيل سيطرة الجيش السوداني على آخر معسكر لقوات الدعم السريع في الخرطوم

تمكن الجيش السوداني من تحقيق تقدمات ميدانية علي أرض الواقع، كما استطاع السيطرة على آخر القواعد العسكرية التابعة لـ قوات الدعم السريع في الخرطوم.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي مستجدات الأوضاع في السودان، وتفاصيل التقدم الملحوظ لـ الجيش السوداني ونجاحه في استعادة السيطرة علي عدة مناطق استراتيجية جديدة، بعد اشتـ ـباكات عنـ ـيفة مع قوات الدعم السريع.

الجيش السوداني يسيطر علي آخر القواعد العسكرية لـ الدعم السريع

أكد الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، سيطرته على آخر القواعد العسكرية التابعة لقوات الدعم السريع في الخرطوم.

السودان

أوضح قائد عمليات الخرطوم التابع من الجيش السوداني: "أن أعدادًا كبيرة من مقاتلي الدعم السريع فرت من العاصمة، قائلًا إن الجيش السوداني يعتبر كل من يرفض إلقاء سـ ـلاحه هدفًا مشروعًا".

الجيش السوداني يسيطر على مطار الخرطوم الدولي

كما سبق وأكد قائد عمليات الخرطوم في الجيش السوداني على سيطرة الجيش السوداني على مطار الخرطوم الدولي.

ذكر قائد عمليات الخرطوم في الجيش السوداني إنهم سيطروا على مطار الخرطوم الدولي وإنهم سيعلنون قريبًا السيطرة الكاملة على الخرطوم.

قائد عمليات الخرطوم: قوات الدعم السريع فقدت القدرة على المواجهة

وأضاف قائد عمليات الخرطوم في الجيش السوداني:"قوات الدعم السريع فقدت القدرة على المواجهة، وعلى قوات الدعم السريع حقن الدمـ ـاء والاستسلام وذلك أننا لا نأسر من يستسلم من قوات الدعم السريع".

وأشار قائد عمليات الخرطوم في الجيش السوداني إلى أن أعداد من قوات الدعم السريع هربت خارج الخرطوم، متوعدًا إياهم بأن من لا يترك سـ ـلاحه من قوات الدعم السريع سيكون هدف مشروع.

الجيش السوداني يسيطر علي مقر الدفاع الجوي ومبان استراتيجية أخرى

كما ذكر قائد عمليات الخرطوم في الجيش السوداني بأنهم سيطروا على مقر الدفاع الجوي ومبان استراتيجية أخرى اليوم في ظل مواصلة التقدم نحو جبل أولياء جنوبي العاصمة.

الجيش السوداني يستعيد السيطرة على مقر جهاز المخابرات العامة

ومن جانبها، أكدت مصادر رسمية أن الجيش السوداني تمكن يوم السبت الماضي من استعادة السيطرة على مقر جهاز المخابرات العامة بالخرطوم.

الجيش السوداني يسيطر علي البنك المركزي السوداني

وفي وقت سابق، أفاد مصدران عسكريان بأن الجيش السوداني سيطر على المقر الرئيسي للبنك المركزي، في الوقت الذي يواصل فيه تقدمه في العاصمة الخرطوم ضد ميليشيات الدعم السريع.

وجاءت عملية استعادة السيطرة بعد يوم من سيطرته الكاملة على القصر الرئاسي، فيما يُعدّ مكسبًا كبيرًا في الحـ ـرب المستمرة منذ عامين مع الدعم السريع، والذي هـ ـدد بتقسيم البلاد.

الجيش السوداني يتقدم نحو القصر الرئاسي

ومنذ عدة أيام، أكدت مصادر رسمية تقدم الجيش السوداني نحو القصر الرئاسي وسط الخرطوم فضلًا عن نجاحه في استعادة السيطرة على عدد من المناطق الاستراتيجة الهامة.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش السوداني سيطرته على موقف شروني المؤدي إلى القصر الجمهوري وسط العاصمة الخرطوم.

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