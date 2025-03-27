مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 13.. صالح يوسع نشاطه في المراهنات بمساعدة شرقاوي وديشا

شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل منتهي الصلاحية تصاعدًا مثيرًا في الأحداث، حيث استمر "صالح"محمد فراج في التوسع داخل عالم المراهنات، واضعًا خطة محفوفة بالمخاطر من أجل تحقيق أرباح ضخمة.



ملخص أحداث مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 13

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية ملخص أحداث مسلسل منتهي الصلاحية الحلقة 13،قام "شرقاوي" وصديقه "ديشا"، بمساعدة صالح في تشغيل برنامج للمراهنات عبر تطبيق تليجرام، من خلال إنشاء مجموعات خاصة لاستقطاب المراهنين والتواصل معهم بشكل مباشر، مستغلين الذكاء الاصطناعي لجذب مزيد من العملاء وزيادة النشاط داخل المنظومة الغير مشروعة.

مسلسل منتهي الصلاحية

في خطوة أخرى لغسيل الأموال التي يربحها من المراهنات، افتتح صالح كافيه لكي يكون واجهة مشروعة لمكاسبه، حيث عمل معه كل من شرقاوي وديشا، بالإضافة إلى منى ياسمين رئيس، شقيقة شرقاوي حسن مالك، وشهدت الحلقة توترًا في علاقتها مع أيمن خالد سرحان، حيث رفضت عرضه بالزواج العرفي، وقررت ترك العمل معه حيث تحججت بمرض جدتها وحاجتها للبقاء بجوارها لفترات طويلة.

كما اصطحب صالح ابنته فرح جيسكا حسام إلى طليقته رانيا هبة مجدي، حيث حاول مصالحتها وإقناعها بإعادة لم شمل العائلة، لتنتهي الحلقة على تلك اللحظة الحاسمة.

محمد فراج

أبطال مسلسل منتهي الصلاحية



مسلسل منتهي الصلاحية بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبه مجدي، خالد سرحان محمود الليثي، دنيا ماهر، تامر نبيل، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسكا حسام، ملك حسن وآخرون من النجوم، وهو من تأليف محمد هشام عبيه، وإخراج تامر نادي.

قصة مسلسل منتهي الصلاحية



تدور قصة مسلسل منتهي الصلاحية في إطار اجتماعي تشويقي، حيث يجسد محمد فراج خلال الأحداث دور موظف في بنك، يمر بأزمات كثيرة منها دخوله السجن عقب تورطه في أزمة تتعلق بحسابات عملاء البنك، ومع تطور الأحداث يتجه للعمل في المراهنات عقب خروجه من الحبس، كما تلعب ياسمين رئيس دور عاملة في كافيه، وتظهر هبة مجدي بشخصية معدة برامج تلفزيونية، وتلعب جيسيكا حسام الدين شخصية ابنة محمد فراج وهبة مجدي.



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