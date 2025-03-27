طريقة عمل صينية السمك بالبطاطس اختيار مثالي ..أفكار فطار يوم 27 رمضان

يبحث الكثيرون في البحث عن وجبات مميزة ولذيذة لوجبة الإفطار، تجمع بين القيمة الغذائية والطعم الشهي، وفي اليوم السابع والعشرين من الشهر الفضيل، حيث تكثر العزائم والتجمعات العائلية، يمكن أن تكون صينية السمك بالبطاطس خيارًا مثاليًا لمائدة الإفطار هذه الوصفة ليست فقط لذيذة، بل تتميز بسهولة تحضيرها وتوفيرها لعناصر غذائية متكاملة تلائم الأجواء الرمضانية.

يرصد الموجز أبرز طرق تحضير ومكونات صينية السمك بالبطاطس لوجبة شهية في إفطار رمضان.

صينية السمك بالبطاطس

مكونات صينية السمك بالبطاطس

تحتاج وصفة صينية السمك بالبطاطس إلى مكونات بسيطة ومتوفرة، لكنها تضمن مذاقًا لا يُقاوم، يتصدر القائمة السمك، الذي يمكن أن يكون البلطي، السلمون، أو أي نوع مفضل لديك، إلى جانب البطاطس المقطعة إلى شرائح متوسطة السُمك أما التوابل، فهي سر النكهة الغنية، حيث يُستخدم الكمون، الكزبرة الجافة، الفلفل الأسود، والملح، بالإضافة إلى عصير الليمون الذي يضفي لمسة منعشة ولا ننسى البصل المقطع إلى حلقات، والذي يعزز الطعم، وزيت الزيتون الذي يمنح الوصفة قوامًا مثاليًا.

خطوات تحضير صينية السمك بالبطاطس

لتحضير صينية السمك بالبطاطس بطريقة مثالية، يُنصح أولًا بتتبيل قطع السمك بمزيج التوابل والثوم المهروس وعصير الليمون، وتركها لبعض الوقت حتى تتشبع بالنكهات.

في هذه السياق، تُرص شرائح البطاطس مع حلقات البصل في صينية الفرن، ويتم تتبيلها أيضًا بالقليل من الملح والفلفل وزيت الزيتون بعد ذلك، توضع قطع السمك فوقها، ثم تُغطى الصينية بورق الألمنيوم، وتُدخل إلى فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 200 مئوية لمدة تتراوح بين 30 و40 دقيقة، حتى يصبح السمك طريًا والبطاطس ناضجة. وأخيرًا، للحصول على سطح ذهبي شهي، يمكن إزالة ورق الألمنيوم وترك الصينية في الفرن لبضع دقائق إضافية للتحمير.

نصائح لضمان أفضل نتيجة

• يُفضل اختيار سمك طازج للحصول على مذاق أكثر لذة وجودة عالية.

• تقطيع البطاطس إلى شرائح متساوية يضمن نضجها بشكل متوازن مع السمك.

• إضافة شرائح الطماطم أو الفلفل الرومي تعزز النكهة وتمنح الطبق لمسة لونية جذابة.

• يُمكن تقديم الصينية مع الأرز الأبيض أو الخبز الطازج للحصول على وجبة متكاملة.

صينية السمك بالبطاطس

وجبة مثالية للسحور أيضًا

إلى جانب كونها مناسبة للإفطار، يمكن تحضير صينية السمك بالبطاطس كوجبة خفيفة ومغذية للسحور، حيث تمنح الجسم البروتينات والدهون الصحية التي تساعد في الحفاظ على الطاقة خلال ساعات الصيام الطويلة.

مع هذه الوصفة البسيطة واللذيذة، يمكنكم الاستمتاع بإفطار مميز في الليالي الأخيرة من رمضان، يجمع بين الطعم الرائع والفائدة الغذائية العالية، ليكون مسك الختام لموائدكم الرمضانية.

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