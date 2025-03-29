موعد إعادة عرض مسلسل لام شمسية والقنوات الناقلة

يشهد عشاق الدراما المصرية إعادة عرض الحلقة 13 من مسلسل "لام شمسية" عبر قناة DMC، حيث يُعرض المسلسل وفقًا للجدول التالي والذي يستعرضه الموجز في التقرير القادم.

العرض الأول: الساعة 7:15 مساءً

الإعادة الأولى: الساعة 1:30 صباحًا

الإعادة الثانية: الساعة 9:15 صباحًا



القنوات الناقلة وترددها

يُذاع المسلسل على قناة DMC عبر القمر الصناعي نايل سات، ويمكن متابعته عبر التردد التالي:

التردد: 12092

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي (V)

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة العرض: HD



أحداث مشوقة في الحلقة الجديدة

شهدت أحداث المسلسل تصاعدًا دراميًا كبيرًا، خاصة بعد اكتشاف زينة (ياسمينا العبد) حقيقة والدها وسام (محمد شاهين) كمتحرش، وذلك بعدما عثرت على مقطع فيديو في هاتفه يصور فتاة في مسرح المدرسة، ما أصابها بصدمة كبيرة.

أبطال مسلسل "لام شمسية"

يضم المسلسل نخبة من النجوم المتميزين، ومنهم:

أحمد السعدني

أمينة خليل

محمد شاهين

يسرا اللوزي

ثراء جبيل

صفاء الطوخي

ياسمينا العبد

علي البيلي



المسلسل متاح عبر المنصات الرقمية

لمن فاته عرض الحلقات على التلفزيون، يمكن متابعة مسلسل "لام شمسية" عبر منصة WATCH IT الرقمية، حيث تتوفر الحلقات بجودة عالية في أي وقت.

نجاح ياسمينا العبد على السوشيال ميديا

تصدرت الفنانة ياسمينا العبد الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أدائها المميز في مسلسل "موضوع عائلي 3" الذي يُعرض حصريًا على منصة شاهد، ويشارك في بطولته ماجد الكدواني، طه الدسوقي، رنا رئيس، سما إبراهيم، ومحمد رضوان، وهو من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

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