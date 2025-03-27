موعد إعادة عرض الحلقة 11 من مسلسل لام شمسية وأبرز أحداث الحلقة

يترقب جمهور الدراما المصرية إعادة عرض الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "لام شمسية"، الذي تقوم ببطولته الفنانة أمينة خليل إلى جانب الفنان أحمد السعدني، عبر شاشة قناة dmc الفضائية، وكذلك على منصة Watch It الإلكترونية في تمام الساعة السابعة والربع مساءً، ويستمر المسلسل في جذب انتباه المشاهدين مع تطور أحداثه الدرامية المشوقة، ويرصد الموجز تفاصيل .

أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل لام شمسية

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل لام شمسية تطورات مثيرة زادت من حماس الجمهور لمتابعة العمل، حيث بدأت الحلقة بردود فعل صادمة تعرضت لها "نيللي" التي تجسد شخصيتها الفنانة أمينة خليل، و"يوسف" الذي يجسد دوره الفنان أحمد السعدني، وذلك عقب قيام نيللي بنشر منشور على صفحتها الشخصية تكشف فيه عن تعرضها مع يوسف للتحرش.

تهديدات مديرة المدرسة وتصاعد الأزمة

تتوالى الأحداث عندما يواجه يوسف العديد من الإساءات من زملائه في المدرسة، الذين تداولوا ما كتبته نيللي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وتتصاعد الأزمة بعدما تهددهما مديرة المدرسة "نادية"، التي هي في نفس الوقت والدة "وسام"، برفدهما من المدرسة بسبب المنشور الذي اعتبرته مسيئًا للمؤسسة التعليمية. لكن نيللي ترفض الانصياع للتهديدات وتؤكد لمديرة المدرسة أنها ستستمر في الدفاع عن حقها وحق يوسف، ولن تتراجع عن فضح ما حدث لهما.

الطبيب النفسي ودعمه ليوسف

تستمر الأحداث مع دور الطبيب المعالج ليوسف الذي يحاول إخراجه من حالة العزلة التي يعيش فيها. ينجح الطبيب في إقناعه بضرورة مواجهة زملائه في المدرسة بكل شجاعة، مؤكدًا له أنه لم يرتكب أي خطأ ولا داعي للشعور بالخجل أو الخوف من نظرات الآخرين أو تعليقاتهم.

انهيار رباب ومواجهة مع وسام

من جهة أخرى، تشهد الحلقة تصعيدًا جديدًا في العلاقة بين "وسام" وزوجته "رباب" التي تجسد دورها الفنانة يسرا اللوزي، حيث تواجهه بتهديد بإخبار ابنتهما "زينة" بكل ما يخفيه. إلا أن وسام يرد عليها بقسوة، قائلًا إن ابنتهما لن تصدقها، وإن مصيرها سيكون البقاء في مصحة نفسية دون أن ترى ابنتها مرة أخرى.

وتنتهي الحلقة العاشرة على مشهد انهيار عصبي كامل لرباب، حيث تدخل في حالة من الهياج وتقوم بتحطيم محتويات غرفتها. يدخل عليها وسام ليجدها ملقاة على الأرض، لكنه يتجاهلها بكل برود، ويكمل مشاهدة التلفاز.

موعد عرض مسلسل لام شمسية على قناة dmc ومنصة Watch It

يمكن للمشاهدين متابعة الحلقة 11 من مسلسل "لام شمسية" اليوم الأربعاء في تمام الساعة 7:15 مساء عبر قناة dmc، وكذلك عبر منصة Watch It الرقمية، التي توفر المسلسل بجودة عالية لمشتركيها.

أبطال مسلسل لام شمسية

يضم مسلسل "لام شمسية" كوكبة من النجوم، على رأسهم الفنانة أمينة خليل، الفنان أحمد السعدني، يسرا اللوزي، وعدد كبير من النجوم الشباب الذين يقدمون أداءً متميزًا في هذا العمل الدرامي.

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