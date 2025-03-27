مسلسل لام شمسية الحلقة 11.. إنقاذ رباب من الانتحار ويوسف يكشف سرًا خطيرًا عن وسام

تضمنت أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل لام شمسية بطولة الفنانة أمينة خليل والفنان أحمد السعدني، تطورات مثيرة، منها إنقاذ "رباب" يسرا اللوزي بعدما حاولت الانتحار عقب مشاجرتها مع زوجها "وسام".

ملخص أحداث مسلسل لام شمسية الحلقة 11

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية ملخص أحداث مسلسل لام شمسية الحلقة 11، قام "وسام" بإدخال رباب مصحة نفسية وكذب على ابنتهما "زينة" وأخبرها أن الزيارة ممنوعة عن والدتها، لكن "نادية" والدة وسام، ذهبت لزيارة رباب وطلبت منها الأخيرة أن تقيم ابنتها زينة معها بعيداً عن والدها وسام، وهذا أثار الشكوك داخل والدته.

مسلسل لام شمسية



وما حدث أثر على زينة في المدرسة ولاحظ أصدقائها ومدرسيها ذلك حيث بدأت تتراجع في تحصيل وإنجاز المطلوب منها، كما خرج "طارق" مع ابنه "يوسف" لقضاء يوماً كاملاً في الملاهي، وسعد يوسف للغاية.

وفي ختام اليوم قبل أن ينام الثنائي تحدث طارق مع ابنه وخلال حديثه معه عرف ما فعله وسام به، حيث أخبره أن وسام هو من علمه اللعبة السيئة التي لعبها مع شقيقه ياسين، وأخبره بأن وسام شخص سيئ وأن نيللي لديها حق في كل ما قالته عنه، لذا انهار طارق من البكاء واعتذر لابنه لأنه كان بعيداً عنه فترات طويلة ولم يعلم ما مر به، وأختتمت الحلقة على ذلك.

مسلسل لام شمسية

أبطال مسلسل لام شمسية

لام شمسية هو مسلسل درامي ينتمي لنوعية الأعمال القصيرة المكونة من 15 حلقة، وهو من بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، إلى جانب مجموعة من الأطفال، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

قصة مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية تدور أحداثه عن قضية التعدي على الأطفال، وهي واحدة من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام في السنوات الأخيرة، ويُعرض الموضوع من خلال إطار درامي توعوي حيث يُسلط الضوء على أبعاده الاجتماعية والإنسانية.

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