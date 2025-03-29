صينية البطاطس بالفراخ.. إفطار يوم 29 رمضان بمذاق شهي وسهل التحضير

يبحث الكثيرون عن وجبات متكاملة تجمع بين المذاق الشهي وسهولة التحضير، خاصة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان التي تزداد فيها العزائم والتجمعات العائلية، من بين الأطباق التي تحظى بشعبية واسعة في المطبخ المصري، تأتي صينية البطاطس بالفراخ، والتي تُعد خيارًا رائعًا على مائدة الإفطار بفضل مكوناتها المتوفرة وطريقتها التي لا تستغرق وقتًا طويلًا.

يرصد الموجز طريقة تحضير ومكونات صينية البطاطس بالفراخ فيما يلي

مكونات صينية البطاطس بالفراخ

لتحضير صينية البطاطس بالفراخ بمذاق مميز، لا تحتاجين سوى بعض المكونات الأساسية المتوفرة في كل منزل، المكون الرئيسي هو الدجاج، والذي يُفضل أن يكون مقطعًا إلى أربع أو ثماني قطع حسب الرغبة، أما البطاطس، فيتم تقطيعها إلى شرائح متوسطة السُمك لضمان نضجها بالتساوي مع باقي المكونات.

يُضاف إلى ذلك البصل، الذي يُقطّع إلى شرائح رقيقة ليضفي نكهة مميزة، إلى جانب فصوص الثوم المهروسة التي تمنح الطبق مذاقًا أكثر عمقًا ولا تكتمل النكهة إلا بإضافة الطماطم المقطعة، ومعجون الطماطم الذي يُضفي لونًا وقوامًا غنيًا على الصوص.

يُمكن أيضًا إضافة الفلفل الأخضر لمزيد من النكهة، مع تتبيل المكونات بالملح، الفلفل الأسود، وبهارات الدجاج لإبراز الطعم.

صينية البطاطس بالفراخ

خطوات التحضير للحصول على مذاق مثالي

لتحضير الصينية، يجب أولًا تتبيل الدجاج جيدًا لضمان امتصاصه للنكهات ثم يُخلط الدجاج مع البصل المفروم، الثوم، والتوابل، ثم يُترك في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى يتشبع بالنكهات.

في وعاء آخر، تُخلط شرائح البطاطس مع البصل المتبقي، الطماطم، الفلفل الأخضر، معجون الطماطم، والتوابل، مما يساعد في توزيع النكهات بالتساوي بعد ذلك، يتم ترتيب نصف كمية البطاطس في قاع صينية الفرن، ثم توضع فوقها قطع الدجاج المتبلة، يليها باقي خليط البطاطس لتغطي الدجاج تمامًا.

يُسكب مقدار مناسب من المرق أو الماء فوق المكونات، مما يساعد في تكوين صوص غني ولذيذ بعد ذلك، تُضاف ملعقتان من الزيت أو السمن لإضفاء طعم أكثر دسامة على الطبق.

الطهي والتقديم

يُغطى الطبق بورق الألمنيوم ويوضع في فرن مسخن مسبقًا عند درجة حرارة 180 مئوية لمدة 45 دقيقة، حتى ينضج الدجاج وتمتص البطاطس جميع النكهات.

بعد ذلك، يُزال ورق الألمنيوم، وتُعاد الصينية إلى الفرن لمدة 15 دقيقة إضافية حتى تتحمر المكونات ويصبح الوجه ذهبيًا شهيًا.

يُفضل تقديم صينية البطاطس بالفراخ مع الأرز الأبيض أو الخبز الطازج، كما يُمكن إضافة سلطة خضراء أو طحينة إلى جانبها لإكمال التجربة.

صينية البطاطس بالفراخ

نصائح لضمان أفضل نتيجة

• للحصول على نكهة أغنى، يمكن إضافة مكعب زبدة في منتصف الطهي.

• يُفضل نقع الدجاج في التتبيلة لمدة أطول إذا كان الوقت متاحًا، مما يجعله أكثر طراوة.

• إضافة مكعبات الجزر مع البطاطس تعطي مذاقًا أكثر تنوعًا وقيمة غذائية إضافية.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكنكِ تحضير صينية بطاطس بالفراخ شهية ومشبعة، تجعل إفطار يوم 29 رمضان وجبة لا تُنسى تجمع بين النكهة الغنية وسهولة التحضير.

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