الكشف عن والدي رضيعة سنورس وعلاقة غير شرعية السر وراء تخلصهم منها

رضيعة سنورس .. كشفت تحريات فريق المباحث المختص عن هوسة والدي رضيعة سنورس، وهما الأم والتي تدعى "م. ك"، البالغة من العمر 25 سنة، والأب والذي يدعى "ط. د"، ويقيمان في عزبة صالح شباطة.

تحريات فريق المباحث حول رضيعة سنورس

وكشفت تحريات فريق المباحث أن الاثنين كانت تربطهما علاقة غير شرعية، أسفرت عن وجود رضيعة سنورس، ولكنهما قررا التخلص من طفلتهما خشية افتضاح علاقتهما الغير شرعية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين والدي رضيعة سنورس، وتمت مواجهتهما بجريمتهما، ليقرا بارتكابها حيث استقلا توك توك وتوجها إلى منطقة مساكن ميمنة، وهناك ألقيا الطفلة أمام المسجد، في محاولة لإبعادها عن قريتهما حتى لا تُكتشف الجريمة.

بلاغ بالعثور على رضيعة سنورس

الموجز ترصد تفاصيل الواقعة، إذ أبلغ أهالي مساكن ميمونة بدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، عن عثورهم على رضيعة سنورس حديثة الولادة، ملفوفة بملاية خلف مسجد مساكن ميمونة في ظروف غامضة.

رضيعة سنورس

وتعاون أهالي مساكن ميمونة على تغطية رضيعة سنورس، كي يحموها من البرد القارس، قبل أن ينقلوها إلى مستشفى سنورس المركزي للاطمئنان على حالتها الصحية.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ

وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس، مفاده ورود بلاغ من بعض أهالي مساكن ميمونة يشير إلى العثور على رضيعة سنورس لا يتجاوز عمرها يومين، ملفوفة بملاية وملقاة خلف مسجد المنطقة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، ليتضح من التحريات الأولية، وجود رضيعة سنورس ملفوفة بقطعة قماش، ليتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقل الرضيعة على الفور إلى مستشفى سنورس المركزي، والتي أكدت أن الرضيعة بحالة جيدة، ولا تعاني من أي إصابات ظاهرة، وأنها تخضع حاليًا للرعاية الطبية لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأن مصيرها.

محضر العثور على رضيعة سنورس

وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، كما تم إخطار لجنة حماية الطفل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرعايتها.

كما أمرت النيابة العامة بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في المنطقة، والقريبة من المسجد ليتم تحديد هوية الشخص الذي ألقى بـ رضيعة سنورس، كي يتم وضع الكمائن له وضبطه والتحقيق معه لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها.

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