مبابي يقود ريال مدريد لفوز ثمين على ليجانيس في الدوري الإسباني

قاد الفرنسي كيليان مبابي، فريقه ريال مدريد لتحقيق فوز ثمين على ليجانيس، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ببطولة الدوري الإسباني اليوم

وتواجه فريق ريال مدريد مع ليجانيس، مساء اليوم السبت الموافق 29 مارس الجاري، في إطار فعاليات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني بهذا الموسم 2024-2025.

وانتصر الريال على ليجانيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في هذا اللقاء، ويستعرض لكم موقع الموجز أهداف المباراة فيما يلي.

أهداف مباراة ريال مدريد وليجانيس

وسجل أهداف ريال مدريد اليوم كل من، مبابي (هدفين) في الدقيتين 32 و 76، وجود بيلينجهام بالدقيقة 47، بينما جاء هدفي ليجانيس اليوم، عن طريق دييجو جارسيا و دانييل رابا.

وحصل ريال مـدريد على ثلاثة نقاط هامة بعد هذا الفوز، ليرفع رصيده إلى النقطة 63، متواجدًا بهم في وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

أهداف مباراة ريال مدريد وليجانيس

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد اليوم

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإسباني كالتالي:

1- برشلونة 63 نقطة.

2- ريال مدريد 60 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 57 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 52 نقطة.

5- فياريال 44 نقطة.

6- ريال بتيس 44 نقطة.

7- مايوركا 40 نقطة.

8- سلتا فيجو 39 نقطة.

9- رايو فاليكانو 37 نقطة.

10- إشبيلية 36 نقطة.

11- خيتافي 36 نقطة.

12- ريال سوسيداد 35 نقطة.

13- جيرونا 34 نقطة.

14- أوساسونا 33 نقطة.

15- إسبانيول 29 نقطة.

16- فالنسيا 28 نقطة.

17- ألافيس 27 نقطة.

18- ليجانيس 27 نقطة.

19- لاس بالماس 25 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

تشكيل ريال مدريد أمام ليجانيس

ودخل الريال هذه المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أندريه لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، روديجير، راؤول أسينسيو، فيران جارسيا.

الوسط: لوكا مودريتش، جود بيلينجهام، كامافينجا، أردا جولر.

وفي الهجوم: إبراهيم دياز، كيليان مبابي.

وضمت مقاعد بدلاء ريال مدريد اليوم كل من، سيرجيو ميستيري، فيران جونزاليز، ديفيد ألابا، فينيسيوس جونيور، فالفيردي، رودريجو، إندريك، تشواميني، دييجو أجوادو، فاييخو.

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