الأهلي يدخل معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة الهلال السوداني بدوري الأبطال

يترقب عشاق كرة القدم، مواجهة فريق الأهلي ضد الهلال السوداني ، والتي تجمعهما ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025.

ويسعي فريق الأهلي لتحقيق الفوز بنتيجة مريحة خلال مباراة الذهاب لتسهيل مهمة الفريق في لقاء العودة الذي سيجمع الفريقين في موريتانيا وحسم تذكرة الصعود لنصف نهائي البطولة.

الأهلي يدخل معسكر مغلق اليوم استعدادا للهلال

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد على ملعب التتش في الثالثة عصراً، ثم يدخل الفريق معسكراً مغلقاً بأحد فنادق التجمع الخامس استعداداً لمواجهة الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

موعد قمة الأهلي ضد الهلال السوداني

يواجه فريق الأهلي نظيره الهلال السوداني ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025 تقام في القاهرة في 1 أبريل المقبل، فيما تقام مباراة العودة يوم 8 من الشهر ذاته.

مشاهدة قمة الأهلي أمام الهلال السوداني

يمكنك متابعة مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق الهلال السوداني ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025 والتي تقام في القاهرة في 1 أبريل المقبل، على الهواء مباشرة عبر قنوات beIN SPORTS.



الأهلي ضد الهلال السوداني

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الهلال السوداني

يرصد الموجز، تشكيل فريق الأهلي المتوقع ضد نظيره فريق الهلال السوداني ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، رامي ربيعة ، يحيي عطية الله، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أفشة.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، حسين الشحات، جراديشار.

جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أسفرت قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025 عن عدد من المواجهات النارية بين كبار القارة وجاءت تلك المواجهات كالتالي..

الأهلي ضد الهلال السوداني.

بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي.

مولودية الجزائر ضد أورلاندو بايرتس.

صن داونز ضد الترجي التونسي.

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