مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مباريات الجولة الـ 29 لبطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025 ويأتي في مقدمتها مباراة برشلونة ضد جيرونا التي تجمع الفريقين ضمن منافسات هذه الجولة.

يحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 63 نقطة ويأـي ريال مدريد في مركز الوصيف برصيد 63 نقطة، ويحتل جيرونا المركز الـ 13 برصيد 34 نقطة.

مباريات اليوم الأحد بالدوري الإسباني

خيتافي ضد فياريال - 2 مساء

برشلونة ضد جيرونا - 4:15 مساء

فالنسيا ضد ريال مايوركا - 6:30 مساء

أتلتيك بيلباو ضد أوساسونا - 6:30 مساء

ريال بيتيس ضد إشبيلية - 9 مساء

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني

يتم نقل أحداث مباريات الدوري الإسباني اليوم الأحد، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني الممتاز.

الدوري الإسباني

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأحد

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأحد ويأتي جدول ترتيب الليجا كالآتي:

1- برشلونة 63 نقطة.

2- ريال مدريد 63 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد 57 نقطة.

4- أتلتيك بيلباو 52 نقطة.

5- فياريال 44 نقطة.

6- ريال بتيس 44 نقطة.

7- رايو فاليكانو 40 نقطة.

8- مايوركا 40 نقطة.

9- سلتا فيجو 39 نقطة.

10- ريال سوسيداد 38 نقطة.

11- إشبيلية 36 نقطة.

12- خيتافي 36 نقطة.

13- جيرونا 34 نقطة.

14- أوساسونا 33 نقطة.

15- إسبانيول 29 نقطة.

16- فالنسيا 28 نقطة.

17- ألافيس 27 نقطة.

18- ليجانيس 27 نقطة.

19- لاس بالماس 25 نقطة.

20- بلد الوليد 16 نقطة.

موعد مباراة برشلونة أمام جيرونا

مواجهة فريق برشلونة ضد نظيره فريق جيرونا، المقررة مساء اليوم الأحد الموافق 30 مارس الجاري، تنطلق في تمام الساعة الرابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة والربع بتوقيت السعودية.

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