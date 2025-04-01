كيف تتجنب الاضطرابات الهضمية في العيد؟.. نصائح لمرضى القولون

يبحث الكثيرون عن طريقة لتجنب الاضطرابات الهضمية في العيد نظرًا لأجواءها المليئة بالمأكولات الشهية التي قد تعكر صفو الاحتفالات، مما يدفع البعض إلى تجنب بعض الأطعمة خوفًا من الشعور بالامتلاء، وعسر الهضم، والحموضة.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن طريقة الاضطرابات الهضمية في العيد لمرضى القولون فإذا كنت ممن يعانون من هذه المشكلات، فأنت لست وحدك، لذلك سنوضح لكم الأسباب وكيفية التعامل مع الاضطرابات.

الاضطرابات الهضمية في العيد

أسباب الاضطرابات الهضمية في العيد

تحدث الاضطرابات الهضمية في العيد نتيجة تغيير العادات الغذائية، سواء من حيث نوعية الطعام أو مواعيد تناوله، حيث أن عيد الفطر المبارك مليء بالأطعمة الدسمة والحلويات، مثل الكحك والبسكويت، والتي تسبب سوء الهضم والانتفاخ، ومن أسباب مشكلات الهضم خلال العيد كالتالي:

الإفراط في تناول الطعام يؤدي إلى زيادة الضغط على المعدة بشكل مفاجئ.

قلة النشاط البدني يؤثر سلبًا على عملية الهضم ويزيد الشعور بالتخمة.

عدم شرب الماء بكميات كافية يعيق حركة المعدة ويزيد من خطر الإمساك.

تناول المشروبات الغازية أثناء الطعام يتسبب في زيادة الغازات والانتفاخ.

الإفراط في تناول السكريات تجعل حلويات العيد عملية الهضم أكثر صعوبة.

النوم بعد الأكل مباشرة: يؤدي إلى ارتجاع المريء ويعيق الهضم الطبيعي.

الاضطرابات الهضمية في العيد

أعراض الاضطرابات الهضمية

تتنوع الأعراض المصاحبة لمشاكل الجهاز الهضمي والاضطرابات الهضمية في العيد لمرضى القولون ، ومنها:

عسر الهضم والشعور بعدم الراحة في المعدة بعد تناول الطعام.

الانتفاخ والاحساس بامتلاء البطن بالغازات، مما يسبب انزعاجًا واضحًا.

إحساس بحرقة في أعلى المعدة أو الصدر نتيجة ارتجاع المريء.

الغثيان أو القيء الشعور بعدم الراحة

الإسهال أو الإمساك

تقلصات وآلام البطن

علمًا أن إذا استمرت أعراض الاضطرابات الهضمية لمدة تتجاوز يومين، يُفضل استشارة الطبيب للتأكد من أنها مؤقتة وليست علامة على مشكلة صحية أكثر خطورة.

مشروبات لعلاج الاضطرابات الهضمية

تلعب المشروبات الطبيعية دورًا كبيرًا في تحسين عملية الاضطرابات الهضمية والتخفيف من آلام المعدة بعد تناول الأطعمة الدسمة خلال عيد الفطر المبارك ومن أفضل المشروبات التي تساعد في تهدئة الجهاز الهضمي:

النعناع المغلي

الليمون الدافئ بالعسل

الزنجبيل المغلي

الشاي الأخضر

مشروب الكمون

اللبن الرائب

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