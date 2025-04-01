السعرات الحرارية في كحك العيد.. التحديات والبدائل الصحية

يُعد كحك العيد من أشهر الحلويات التي يتم تحضيرها وتناولها خلال عيد الفطر في العديد من الدول العربية، خاصة في مصر، ويتميز الكحك بطعمه اللذيذ وملمسه الناعم، ويُحضَّر عادةً بمكونات أساسية تشمل الدقيق، السمن أو الزبدة، السكر، وفي بعض الأحيان المكسرات أو الملبن كحشوات، وعلى الرغم من طعمه الرائع، إلا أن تناول كميات كبيرة من الكحك قد يساهم في زيادة الوزن بسبب احتوائه على سعرات حرارية عالية.

وفيما يلي ،يعرض لكم الموجز السعرات الحرارية في كحك العيد.

السعرات الحرارية في كحك العيد

تتراوح السعرات الحرارية في قطعة كحك واحدة بحجم متوسط (حوالي 50 جرامًا) بين 200 إلى 250 سعرة حرارية، وهذا يعتمد على المكونات الدقيقة المستخدمة في التحضير، فعلى سبيل المثال، إذا كانت العجينة تحتوي على كمية كبيرة من السمن أو الزبدة، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة عدد السعرات الحرارية بشكل ملحوظ، كما أن الكحك المحشو بالمكسرات أو الملبن يحتوي على مزيد من السعرات الحرارية بسبب إضافة الدهون والبروتينات.

العوامل المؤثرة على السعرات الحرارية في كحك العيد تشمل:

نوع السمن أو الزبدة: الزبدة تحتوي على سعرات حرارية أعلى من السمن النباتي.

الحشوات: المكسرات، الملبن، أو العجمية تضيف مزيدًا من السعرات بسبب احتوائها على سكريات ودهون.

طريقة التحضير: بعض الطرق قد تتطلب إضافة المزيد من السمن أو السكر، مما يزيد من السعرات.

البدائل الصحية لكحك العيد

نظرًا لارتفاع السعرات الحرارية في الكحك التقليدي، يمكن اتباع بعض الحلول الصحية للاستمتاع بتناول الكحك دون الشعور بالذنب ،وعلى سبيل المثال، يمكن استخدام السمن النباتي بدلاً من الزبدة، أو تقليل كمية السكر في العجينة، كما يمكن استبدال المكسرات المحمصة بالفاكهة المجففة أو إضافة توابل مثل القرفة لتعزيز النكهة دون إضافة سعرات حرارية إضافية، بالإضافة إلى ذلك، يُمكن تحضير كحك العيد باستخدام دقيق الحبوب الكاملة، مما يساهم في تقليل السعرات وزيادة القيمة الغذائية.

ورغم احتوائه على سعرات حرارية مرتفعة، يمكن الاستمتاع بكحك العيد بشكل معتدل مع الحفاظ على التوازن الغذائي، ومن الممكن تقليل السعرات عن طريق تقليل حجم الكحك أو اختيار حشوات صحية وأقل دسمًا.

وفي الختام، على الرغم من أن كحك العيد هو جزء من تقاليد الاحتفال بالعيد، فإن تناوله باعتدال مع اتباع نظام غذائي متوازن يعد الطريقة الأفضل للاستمتاع به دون التأثير سلبًا على الصحة.

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