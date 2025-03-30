سعر كيلو الكحك والبسكويت اليوم الأحد 2025.. العبد وإيتوال

سعر كيلو الكحك والبسكويت اليوم.. مع حلول عيد الفطر المبارك، تتزايد أجواء الإحتفال بين المصريين، حيث تمتلئ كافة الأسواق والمحال التجارية بجميع أنواع الكحك والبسكويت، وفي تقليد سنوي يعكس روح العيد وفرحته.

ويعتبر شراء الكحك والبسكويت عادة متأصلة لدى الأسر المصرية، حيث تختلف الأصناف والنكهات كي تناسب كافة الأذواق، وذلك بدءًا من الكعك السادة والمحشو بالعجوة أو الملبن، وصولًا إلى الفاخرة المحشوة بالبندق والفستق.

سعر كيلو الكحك والبسكويت اليوم

وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز فيما يلي حول سعر كيلو الكحك والبسكويت اليوم.

سعر كيلو الكحك والبسكويت اليوم

اختلاف سعر كيلو الكحك والبسكويت اليوم

تتباين أسعار الكحك والبسكويت من محل لآخر وذلك بناءً على العوامل عدة، وأهمها جودة المكونات المستخدمة، وكيفية التصنيع، والإضافات المتنوعة مثل المكسرات والشوكولاتة، فضلًا عن العلامة التجارية التي تلعب دورًا في تحديد السعر، كما أن ارتفاع أسعار المواد الخام مثل الدقيق والزبدة والمكسرات أيضاً يساعد على اختلاف أسعار هذه الحلويات الموسمية.

سعر كيلو الكحك والبسكويت اليوم

قد شهدت أسعار الكحك والبسكويت في عام 2025 تزايدا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، حيث تتيح العديد من المخابز والمتاجر الكبرى خيارات متعددة تناسب جميع الفئات، كما تطرح بعض المحال عروضًا خاصة وخصومات على الكميات الكبيرة، مما يمنح ذلك العائلات فرصة الاستمتاع بهذه الحلويات بأسعار تنافسية.

أسعار الكحك والبسكويت في العبد

بيتي فور: 300 جنيه للكيلوجرام.

بيتي فور بالمكسرات: 380 جنيهًا.

بسكويت سادة: 250 جنيهًا.

كحك سادة: 280 جنيهًا.

كحك محشو بالفستق: 420 جنيهًا.

غريبة باللوز: 440 جنيهًا.

أسعار البسكويت والكحك في لابوار

كحك سادة: 450 جنيهًا.

كحك بالعجمية: 450 جنيهًا.

كحك بالفستق: 750 جنيهًا.

غريبة بالفستق: 700 جنيه.

بيتي فور فاخر: 585 جنيهًا.

أسعار الكحك في إيتوال

كحك سادة (كيلوغرام - 48 قطعة): 280 جنيهًا.

كحك محشو بالعجمية (نصف كيلو - 24 قطعة): 170 جنيهًا.

بسكويت بجوز الهند (كيلوغرام - 64 قطعة): 250 جنيهًا.

أسعار الكحك في تسيباس

علبة كحك سادة (14 قطعة - 250 إلى 300 جم): 110 جنيهًا.

كحك بالفستق (12 قطعة - 250 إلى 300 جم): 250 جنيهًا.

علبة بيتي فور فاخر: 370 جنيهًا.

أسعار كحك العيد في فويدر

بيتي فور مكسرات ميكس (نصف كيلو - 42 قطعة): 200 جنيهًا.

كحك مشكل (1 كيلو - 72 قطعة): 450 جنيهًا.

كحك محشو بالعجوة (نصف كيلو - 24 قطعة): 210 جنيهًا.

أسعار كحك العيد في مونجيني

علبة كحك مشكل (3 كيلو): 775 جنيهًا.

كحك مكسرات بالبندق (1 كيلو): 350 جنيهًا.

بيتي فور مشكل (1 كيلو): 395 جنيهًا.

توقعات حركة السوق خلال موسم العيد

مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الخام، يتوقع أن يواصل الاختلاف في الأسعار بين المحال التجارية، حيث يفضل البعض شراء الكحك الجاهز، ولكن تلجأ بعض الأسر إلى صناعته منزليًا كوسيلة بهدف تقليل التكلفة والاستمتاع بجو التحضير العائلي.

سعر كيلو الكحك والبسكويت اليوم

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