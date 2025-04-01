القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الهلال السوداني في دوري الأبطال اليوم

يترقب عشاق الكرة بالقارة الأفريقية، قمة فريق الأهلي ضد الهلال السوداني ، وذلك ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2025.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الهلال السوداني

يمكنك مشاهدة مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فريق الهلال السوداني ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025 مساء اليوم الثلاثاء، على الهواء مباشرة عبر قنوات beIN SPORTS وتحديدا قناة beIN SPORTS 6 HD.

موعد قمة الأهلي ضد الهلال السوداني

المواجهة القوية التي تجمع فريق الأهلي ضد نظيره الهلال السوداني ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2024- 2025 تقام في القاهرة في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء 1 أبريل.

الأهلي ضد الهلال السوداني

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الهلال السوداني

يرصد الموجز، تشكيل الأهلي المتوقع ضد الهلال السوداني ويأتي كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أشرف داري، رامي ربيعة ، يحيي عطية الله، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أفشة.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، حسين الشحات، جراديشار.

حكم تشادي يقود مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني



يتولي الحكم التشادي محمد الحاج إدارة قمة فريق الاهلى ضد نظيره فريق الهلال السوداًني ويعاونه الكاميروني ألفيس نجوجو مساعد أول، والمساعد الثاني إلى سونو فاتسون، بينما الموريتاني عبدالعزيز بوه حكمًا رابعًا.

موعد لقاء العودة بين الأهلي والهلال السوداني

لقاء العودة بين فريق الأهلي و نظيره الهلال السوداني، يقام على ملعب الشيخة ولد بوضياف فى التاسعة مساء الثلاثاء 8 أبريل، ويلتقي الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي.

مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي جرت بين الفرق المتنافسة وهي الترجي التونسي، بيراميدز المصري، الهلال السوداني، مولودية الجزائر، الجيش الملكي المغربي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، أورلاندو بايرتس، الأهلي المصري أسفرت عن المواجهات الأتية...

الأهلي ضد الهلال السوداني.

بيراميدز ضد الجيش الملكي المغربي.

مولودية الجزائر ضد أورلاندو بايرتس.

صن داونز ضد الترجي التونسي.

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