المتحدثة بإسم البيت الأبيض: لقد طوينا صفحة فضيحة سيجنال للأبد

أعلنت المتحدثة بإسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الجدل الدائر بشأن "فضيحة سيجنال" بأنه "مسألة منتهية"، المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي .



كارولين: إدارة ترامب طوت الصفحة تماماً

و أكدت أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تتعامل مع الحادث على أنه طُوي تمامًا، رغم استمرار الجدل والانتقادات من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.



و أضافت ليفيت: "كما أوضح الرئيس تمامًا، لا يزال مايك والتز جزءًا مهمًا من فريقه للأمن القومي، وهذه القضية أُغلقت هنا في البيت الأبيض"، مشيرة إلى أنه "تم اتخاذ خطوات لضمان عدم تكرار مثل هذا الأمر"، دون الإفصاح عن طبيعة تلك الخطوات.



وقالت ليفيت، في تصريحات للصحفيين، الإثنين، إن الإدارة لا تزال تثق في مستشار الأمن القومي مايك والتز، الذي واجه انتقادات واسعة بعد أن أُدرج، على ما يبدو، رئيس تحرير مجلة "أتلانتيك" جيفري جولدبرج ضمن مجموعة مراسلات خاصة على تطبيق "سيجنال"، ناقش فيها كبار المسؤولين خطة قصف وشيكة على مواقع الحوثيين في اليمن.



صحيفة رويترز كشفت تفاصيل الواقعة

وكانت وكالة رويترز، قد كشفت فى تقرير لها عن تفاصيل الواقعة التي حدثت في منتصف مارس، خلال إعداد الإدارة الأمريكية لضربات عسكرية ضد ميليشيا الحوثي في اليمن، على خلفية هجماتهم المتواصلة على سفن تجارية دعماً للفلسطينيين في غزة.

إلا أن خطة الضربات قد تم الكُشف عنها قبل تنفيذها بأيام، في الرابع والعشرين من مارس،

عن طريق جولدبرج، رئيس تحرير "أتلانتيك"، وهو ما أثار بشأن سرية المعلومات المتداولة في مجموعة سيجنال.

و قد أبدى بعض كبار أعضاء فريق ترامب أبدوا انزعاجهم من طريقة تعامل والتز مع الأمر، إلا أن مصادر مطلعة أفادت بأن موقفه في الإدارة لم يتأثر حتى الآن، فيما أفاد مصدر آخر، وهو واحد من أبرز حلفاء ترامب، أن الأخير أعرب عن غضبه من تصرف والتز "بشكل غير معلن".

وفي سياق متصل فقد طالب نواب ديمقراطيون في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، في رسالة إلى مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد، بفتح تحقيق مستقل في التسريبات المتعلقة بتطبيق "سيجنال".

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