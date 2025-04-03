سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارة جوية على مطار تيفور العسكري

شن سلاح الجو الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع عسكرية في عدة محافظات سورية، مع سماع دوي إنفجارات في محيط العاصمة دمشق وريف حمص وحماة المزيد من التفاصيل تسردها الموجز في التقرير التالي.



الغارات إستهدفت مطار تيفور العسكري



وبحسبما أعلنت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية، فقد إستهدفت الضربات الإسرائيلية مطار تيفور (T4) العسكري في ريف حمص الشرقي، بالإضافة إلى مطار حماة العسكري، ما يشير إلى هجوم منسق على قواعد جوية استراتيجية داخل العمق السوري.

كما طالت إحدى الغارات مبنى البحوث العلمية في حي مساكن برزة شمالي العاصمة دمشق، وهو منشأة سبق أن استُهدفت عدة مرات في غارات سابقة، وتعرضت لأضرار جسيمة.

فيما أشارت مصادر محلية إلى أن ضربة أخرى استهدفت مبنى للبحوث العلمية في حماة.



إسرائيل قد شنت هجمات على مطار تدمر العسكري الإسبوع الماضي



هذا و كانت إسرائيل قد شنت قبل نحو إسبوع هجوماً عنيفاً علي بلدة كويا غرب درعا، وذلك في إطار سلسلة الهجمات التي يشنها الجيش الإسرائيلي علي الأراضي السورية.



حيث إستهدفت تلك الهجمات مطار تدمر العسكري في ريف حمص الشرقي، وسط سوريا، وذلك للمرة الثانية خلال فترة قصيرة.



و أسفرت عن سقوط 4شهداء بالإضافة إلى عدد من المصابين.

كما أشارت مصادر إلى إصابة عنصرين من الفرقة 42 التابعة للجيش السوري.

التسلسل الزمني للغارات الإسرائيلية على سوريا وعددها

وقد شنت إسرائيل على سوريا نحو 322 غارة جوية منذ سقوط نظام الأسد حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته الجوية والبحرية نفذت أكثر من 480 غارة في سوريا في غضون 48 ساعة، مما أدى إلى تدمير ما يقدر بنحو 70–80% من الأسلحة الاستراتيجية السورية.



كما شنت مقاتلات إسرائيلية في 4 مارس غارات جوية على محيط مدينة طرطوس، غربي سوريا، دون تسجيل خسائر بشرية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية.



و في مساء 10 مارس، قصفت طائرات إسرائيلية مستودعات أسلحة ودبابات للجيش السوري تابعة للفوج 89 واللواء 12 في ريف درعا.

و في 13 مارس، قصف الطيران الإسرائيلي مكتبًا لحركة الجهاد الإسلامي في دمشق، ما أدى لإصابة 3 مدنيين بجراح.

كذلك شنت إسرائيل غارات جوية في 17 مارس، على درعا والتي أسفرت عن سقوط 3 قتلى.

وفي 18 مارس، شُنت غارات جوية على منطقة خان أرنبة في الجنوب السوري، على ما قالت إسرائيل أنه «مدافع تشكل تهديدًا لدول إسرائيل».

و في 20 مارس، نفذ الطيران الإسرائيلي ضربة على أهداف عسكرية للجيش السوري في تدمر وقاعدة تي-4 الجوية.

كما عاود الطيران الإسيرائيلي قصف القاعدتين يوم 25 مارس.

وفي 27 مارس، شن الطيران الإسرائيلي غارة على محيط الميناء الأبيض في مدينة اللاذقية.

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