القصة الكاملة لـ قصــ ــف الجيش السوري تجمعات حزب الله بالمـ ـدفعية

استهدفت قوات الجيش السوري، اليوم الاثنين، تجمعات لعناصر حزب الله اللبناني في منطقة القلمون باستخدام المـ ـدفعية الثـ ـقيلة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل استهداف قوات الجيش السوري لـ لعناصر حزب الله اللبناني، ومستجدات الأوضاع بينهما بعد تصاعد التوترات بين الطرفين.

تفاصيل استهداف الجيش السوري لـ حزب الله اللبناني بالمدفـ ـعية

تسبب تصاعد التوترات بين الجيش السوري وحزب الله اللبناني في شن الجيش السوري هـ جومًا علي حزب الله اللبناني بالمـ ـدفعية الثـ ـقيلة، وذلك بعدما اتهمت وزارة الدفاع السورية حزب الله بخطف ثلاثة جنود سوريين إلى لبنان وقـ ـتلهم.

الجيش السوري

وأشارت وزارة الدفاع السورية إلى أن الحـ ـادث وقع بالقرب من سد زيتا غرب حمص، وأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا التصـ ـعيد الذي يهـ ـدد الأمن الإقليمي.

وفي السياق ذاته، نفى حزب الله اللبناني ما تردد بشأن تورطه في الحادث، مؤكدًا في بيان رسمي أنه لا علاقة له بما يحدث داخل الأراضي السورية.

بداية التوتر بين الجيش السوري وحزب الله اللبناني

وفي السياق ذاته، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن صـ ـواريخ أُطلقت من الأراضي السورية وسقطت في بلدة القصر الحدودية، مشيرة إلى أن التوتر بدأ بين الجيش السوري وحزب الله اللبناني عندما دخل ثلاثة عناصر من الأمن السوري إلى لبنان في بلدة القصر، حيث تعرضوا لإطـ ـلاق نار من أفراد عشيرة محلية.

حزب الله كان أحد الداعمين الرئيسيين لـ بشار الأسد

وكان حزب الله أحد الداعمين الرئيسيين لـ الرئيس السوري السابق بشار الأسد قبل الإطاحة به في هـ ـجوم خاطف شنته فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام في ديسمبر الماضي.

وأعلنت السلطات الجديدة في سوريا الشهر الماضي عن إطلاق حملة أمنية في محافظة حمص الحدودية، بهدف إغلاق الطرق المستخدمة في تهريب الأسلحة والبضائع، واتهمت حزب الله بشن هـ ـجمات، وقالت إنه يرعى عصابات تهريب عبر الحدود.

أحمد الشرع كان ينتوي فتح باب الحوار مع حزب الله

يذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع قد فتح باب الحوار مع كل الخصوم، بمن فيهم حزب الله الذي كان يقـ ـاتل دفاعا عن الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأكد أحمد الشرع، في تصريحات صحفية أنه يريد فتح صفحة جديدة لسوريا مع كل الأطراف في لبنان دون استثناء، متعاليا على الجراح، وقال في هذا السياق: "سوريا كانت مصدر خلاف وإزعاج، وكان تدخلها في الشأن اللبناني تدخلا سلبيا".

وأضاف أحمد الشرع أن سقوط النظام السابق أنقذ المنطقة من حـ ـرب إقليمية كبيرة جدًا كادت شرارتها أن تصل إلى حـ ـرب عالمية ثالثة.

أحمد الشرع

وشدد أحمد الشرع على أن سوريا القادمة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن العهد الجديد لا يعني الانتصار لطرف على حساب طرف آخر في لبنان.

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