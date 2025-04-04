القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي والتشكيل المتوقع

يبحث عشاق الريدز، عن القنوات الناقلة لمباراة فريق ليفربول ضد فولهام ، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

مشاهدة ماتش ليفربول ضد فولهام

يمكنك الاستمتاع بمتابعة قمة فريق ليفربول ضد نظيره فريق فولهام ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

يبحث فريق ليفربول عن تحقيق الفوز أمام نظيره فريق فولهام في رحلة تعزيز مكانته بصدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي التي يحتلها برصيد 73 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 61 نقطة ويحتل فولهام المركز التاسع برصيد 45 نقطة.

موعد قمة ليفربول ضد فولهام

المواجهة المنتظرة لفريق ليفربول أمام نظيره فريق إيفرتون، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 31 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الثالثة عصر الأحد المقبل الموافق 6 إبريل الجاري.

ليفربول ضد فولهام

تشكيل ليفربول المتوقع ضد فولهام

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق ليفربول المتوقع ضد نظيره فريق فولهام والذي من المنتظر أن يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة ليفربول ضد فولهام

نرصد لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فريق ليفربول أمام نظيره فريق فولهام ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 73 نقطة

2- أرسنال 61 نقطة

3- نوتينجهام فورست 57 نقطة

4- تشيلسي 52 نقطة

5-مانشستر سيتي 51 نقطة

6 - نيوكاسل يونايتد 50 نقطة

7- أستون فيلا، 48 نقطة.

8- برايتون، 47 نقطة.

9- فولهام، 45 نقطة.

10- بورنموث، 44 نقطة.

11- برينتفورد، 41 نقطة.

12- كريستال بالاس، 40 نقطة.

13- مانشستر يونايتد، 37 نقطة.

14- توتنهام، 34 نقطة.

15- إيفرتون، 34 نقطة.

16- وست هام، 34 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 29 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 20 نقطة.

19- ليستر سيتي، 17 نقطة

20 ساوثهامبتون 10 نقاط

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