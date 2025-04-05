بالأرقام.. الصحة ترصد أداء مستشفيات المؤسسة العلاجية في 8 أشهر

في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية، تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقريرًا تفصيليًا حول مؤشرات الأداء في المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك عن الفترة من يوليو 2024 حتى فبراير 2025.

ينشر الموجز فيما يلي تفاصيل تقرير أداء المستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.

معدلات التردد على العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ بالمستشفيات

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن المستشفيات شهدت نشاطًا ملحوظًا، حيث بلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية 231 ألفًا و436 حالة، فيما تعامل قسم الطوارئ والاستقبال مع 44 ألفًا و804 حالات.

كما تم تقديم خدمات الرعاية المركزة لـ37 ألفًا و635 مريضًا، واستقبال 9858 طفلًا في وحدات الحضّانات والمبتسرين، و3511 طفلًا في رعاية الأطفال.

في جانب العمليات التخصصية، تم إجراء 4812 عملية قسطرة قلبية، و250 عملية قلب مفتوح، بالإضافة إلى 138 قسطرة مخية و90 قسطرة طرفية، و232 عملية منظار طبي.

كما سجلت المستشفيات 28025 حالة أشعة، و404030 تحليلًا معمليًا، إلى جانب 3202 جلسة غسيل كلوي و11065 جلسة علاج طبيعي، و19215 رسم قلب.

وزير الصحة

قائمة مستشفيات المؤسسة العلاجية

تضم قائمة المستشفيات التي رصدها التقرير كلًا من: مستشفى هليوبوليس، المبرة مصر القديمة، المبرة المعادي، المستشفى القبطي بالقاهرة، مستشفى الإصلاح الإسلامي، مستشفى أحمد ماهر بالإسكندرية، دار الولادة، والمستشفى القبطي بالإسكندرية.

تطوير الخدمات الصحية

وقد أشار الدكتور محمد شقوير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، إلى أن النتائج تعكس حجم الجهد المبذول من الكوادر الطبية والإدارية، مؤكدًا على استمرار العمل على تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء داخل المستشفيات الحكومية.

هذه الجهود تأتي في إطار خطة وزارة الصحة لتحسين جودة الرعاية الصحية وتقديم خدمات متكاملة للمواطنين بالمستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية، خصوصًا في المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل القاهرة والإسكندرية.

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