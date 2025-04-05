حكم قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع.. الافتاء توضح

قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع.. تلقى موقع دار الإفتاء المصرية تساؤلًا بشأن حكم قول "سبوح قدوس رب الملائكة والروح" أثناء الركوع في الصلاة، حيث يُستفسر البعض عن مشروعية هذه الكلمات في هذه المواضع.

في هذا التقرير الصحفي، ينشر موقع الموجز فيما يلي حكم قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع استنادًا إلى الفتاوى الدينية والتفسيرات المعتمدة من قبل العلماء في ما يتعلق بهذه العبارة أثناء أداء الصلاة.

حكم قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع

حكم قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول حكم قول "سبوح قدوس رب الملائكة والروح" في الركوع، موضحة أن التسبيح في الركوع يُعتبر سنة مستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأكدت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أنه يجوز للمصلي أن يقول في ركوعه: "سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ"، بل ويُستحب ذلك، لأنه من أنواع الذكر الواردة في الركوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أوضحت معنى هذا التسبيح، مشيرة إلى أنه يعبر عن تنزيه الله تعالى عن كل نقص وتطهيره من كل ما لا يليق، مع تأكيد أن الله هو الخالق والمُلك الوحيد لهذا الكون بكل ما فيه.

حكم الدعاء في الركوع

أشارت دار الإفتاء إلى أن الدعاء في الركوع مستحب، مستندة إلى ما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: “كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يُكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: 'سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي”، وقد ورد هذا في "صحيح البخاري".

كما ذكر الخطيب الشربيني في كتابه "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" أن الدعاء في الركوع مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر من الدعاء بهذا في ركوعه وسجوده.

حكم قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع

حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة

فيما يخص حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة، أجابت دار الإفتاء المصرية أنه لا يوجد مانع من الدعاء في هذا الموضع، مشيرة إلى أنه لا يؤثر على صحة الصلاة. وقد ورد عن الإمام مالك في "الموطأ" أن الصحابي الجليل أبو عبد الله الصنابحي سمع الإمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقرأ آية من سورة آل عمران في آخر الركعة، مما يدل على جواز الدعاء في هذه الفترة، كما أشار العديد من الفقهاء، مثل الإمام أحمد بن حنبل، إلى أنه يمكن الدعاء في هذا الموضع دون أن يؤثر ذلك على صحة الصلاة، مما يوضح أن هذا الفعل مشروع ولا بأس به.

حكم قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع

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