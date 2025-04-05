نقابة المهندسين بسوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم للعام الرابع

احتفالية متميزة لتكريم حفظة القرآن الكريم.. نظمت اللجنة الاجتماعية بنقابة المهندسين بسوهاج احتفالية متميزة لتكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء المهندسين، وسط أجواء عامرة بالود والتقدير لحفاظ كتاب الله، ويرصد الموجز تفاصيل الحفل.

رعاية وحضور مميز لتكريم حفظة القرآن الكريم

تكريم حفظة القرآن الكريم



جاءت الفعالية بحضور المهندس حسام الزغاوي، نقيب المهندسين بسوهاج، وبرعاية شركة دايمنشن ويمثلها المهندس محمد خلف، مدير مبيعات الوجه القبلي الذي تولى التنسيق مع أعضاء اللجنة ومجلس النقابة الفرعية.

كلمة نقيب المهندسين في حفل حفظة القرآن الكريم

تكريم حفظة القرآن الكريم



وأكد المهندس حسام الزغاوي نقيب المهندسين بسوهاج في كلمته خلال الحفل، أن النقابة لا تقتصر فقط على دعم المهندسين في النواحي المهنية، بل تسعى أيضًا إلى دعم أسرهم والمساهمة في بناء جيل متوازن يجمع بين العلم والدين.

دور القطاع الخاص في حفل حفظة القرآن الكريم



من جانبه، أعرب المهندس محمد خلف عن سعادته بالمشاركة في هذا حفل حفظة القرآن الكريم ، مشيرًا إلى أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة المجتمعية وغرس القيم الدينية في نفوس النشء، مشددًا على دعم المبادرات التي تهدف إلى رعاية وتحفيز حفظة القرآن الكريم في الوجه القبلي.

تكريم حفظة القرآن الكريم

منصة تكريم حفظة القرآن الكريم



وتكونت منصة التكريم من:

المهندس حسام الزغاوي، نقيب المهندسين بسوهاج

المهندس علي عبد الساتر، الأمين العام للنقابة

المهندس محمد خلف، ممثل الشركة الراعية للحفل

المهندس عادل موسى، عضو مجلس النقابة الفرعية

المهندسة فريال خضيري، عضو مجلس النقابة الفرعية ومقررة اللجنة الاجتماعية



تغطية إعلامية واسعة في حفل القرآن الكريم

تكريم حفظة القرآن الكريم



كما شهد الحفل حضور عدد من الصحفيين والإعلاميين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة، الذين حرصوا على تغطية هذا الحدث الذي يعكس اهتمام النقابة بالجانب الديني والاجتماعي لأعضائها وأسرهم.

ختام مميز لحفل حفظة القرآن الكريم



وفي ختام الحفل، تم توزيع شهادات التقدير والجوائز على المكرمين، وسط فرحة وتفاعل كبير من الحضور.

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