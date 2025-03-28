تكريم حفظة القرآن الكريم في نادي المهن الطبية بسوهاج ليلة 27 رمضان

في إطار الاهتمام بـ حفظة القرآن الكريم وتشجيع النشء على التمسك بالقيم الدينية، نظم نادي اتحاد المهن الطبية بسوهاج حفلًا كبيرًا لتكريم حفظة كتاب الله، وذلك مساء السابع والعشرين من رمضان، لأبناء الأطباء والعاملين بالمهن الطبية، وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم نقباء المهن الطبية ووفود من نقابتي القضاة والمهندسين، ويرصد الموجز تفاصيل الحفل والذي أحياه المنشد إياد بهاء، والمنشد الشيخ عمرو عبد الرحمن، وبدأ الحفل بالقرآن الكريم من قبل أحد الفائزين بالجائزة.

المنشد إياد بهاء

حضور رفيع المستوى لدعم حفظة القرآن

حضر الحفل الدكتور خالد عبد اللطيف، نقيب الأطباء البيطريين وعضو مجلس نادي اتحاد المهن الطبية، والدكتور أحمد القاضي، نقيب الصيادلة، والدكتور أحمد فوزي، نقيب الأطباء البشريين ورئيس مجلس إدارة النادي، والدكتور أيمن عبد الجليل، نقيب أطباء الأسنان، والدكتور حسام أمين، مدير عام النادي ورئيس لجنة تنظيم المسابقة، كما شارك في التنظيم رئيس لجنة الاختبار من الأزهر الشريف بالإضافة إلى الدكتور عبد العزيز، والدكتور وليد، والدكتور هشام، أعضاء مجلس النادي ولجنة التنظيم.

حضور حفل حفظة القرآن الكريم

حضور حفل حفظة القرآن الكريم

دعم المبادرات المجتمعية

وأكد المهندس محمد خلف، مدير مبيعات الوجه القبلي بشركة دايمنشن UPVC، الراعي الرسمي للحفل، دعمها لمبادرة حفظة القرآن الكريم للعام الثالث على التوالي، وأن رعاية الحفل تأتي في إطار المشاركة المجتمعية ودعم المبادرة الرئاسية "بداية لبناء الإنسان المصري"، وأضاف أن الشركة تسعى إلى دعم الأطفال والنشء من أجل بناء جيل متمسك بالقيم والمبادئ، مشيرًا إلى أن عدد المشاركين في الحفل ازداد سنويًا من 90 مشاركًا في العام الأول إلى 150 في العام الثاني، ليصل إلى 225 مشاركًا هذا العام.

مهندس محمد خلف والحضور

رسالة الحفل.. القرآن نور وهداية

شهد الحفل أجواء روحانية مميزة، حيث تم تكريم الفائزين في المسابقة وسط فرحة الأهالي والمشاركين، وأكد المنظمون أن حفظة القرآن هم ذخيرة المستقبل، وأساس بناء مجتمع قوي ومتماسك، مشيرين إلى أهمية دعم مثل هذه الفعاليات التي تعزز القيم الدينية وتنمي روح الانتماء لدى الأجيال الجديدة.

حضور الحفل الكريم

حضور حفل حفظة القرآن الكريم

حضور حفل تكريم حفظة القرآن الكريم

الختام والتوصيات

في ختام الحفل، تم توزيع الجوائز على الفائزين، وسط إشادة كبيرة من الحضور بالمستوى المتميز للمشاركين. كما دعا القائمون على الحفل إلى استمرار مثل هذه المبادرات التي تسهم في بناء شخصية الأطفال والشباب، وتعزز القيم الدينية والمجتمعية.

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