وزير الاقتصاد الإيطالي يحذر من فرض رسوم جمركية مضادة على أمريكا

حذر وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي من أن فرض رسوم جمركية مضادة على الولايات المتحدة الأمريكية قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على جميع الأطراف المعنية، وجاء هذا التحذير في تصريحات له خلال ورشة عمل عُقدت يوم السبت، حيث أكد على ضرورة تجنب التصعيد التجاري مع الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب.

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تحذير من تصعيد التوترات التجارية

في وقت حساس للعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أكد جورجيتي أن فرض رسوم جمركية مضادة من الدول الأوروبية على المنتجات الأمريكية لن يعود بالنفع على أي طرف، وأشار إلى أن مثل هذه السياسات التصعيدية ستضر بالاقتصاد العالمي بأسره، وأضاف أن التوترات التجارية قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على الشركات والمستهلكين في كلا الجانبين، الأمر الذي قد يؤدي إلى تدهور العلاقات الاقتصادية ويعطل التجارة الحرة التي تمثل أحد أساسيات العولمة.

ضرورة نهج أوروبي موحد

وأشار وزير الاقتصاد الإيطالي إلى أن التصعيد التجاري مع الولايات المتحدة يجب أن يكون نهجًا أوروبيًا موحدًا، وليس مقصورًا على إيطاليا فقط، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يسمح للدول الأعضاء بزيادة الإنفاق العام دون أن تنتهك هذه الدول القواعد المالية للتكتل، وذلك بهدف مواجهة التأثيرات الاقتصادية السلبية التي قد تنجم عن الرسوم الجمركية المفروضة، وهذا الاقتراح جاء في إطار السعي لتخفيف الأثر الاقتصادي الناتج عن هذه السياسات الجمركية، والحد من التأثيرات السلبية المحتملة على السوق الأوروبية.

المرونة في مواجهة الأزمات

كما شدد جورجيتي على أهمية إظهار مرونة فائقة من قبل رواد الأعمال في مواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من دروس الأزمة السابقة التي شهدها العالم في جائحة كورونا، فقد أظهر رواد الأعمال مرونة كبيرة في تلك الفترة، وتمكنوا من التكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة، وأكد الوزير الإيطالي أنه من الأهمية بمكان أن تكون هذه المرونة حاضرة في التعامل مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن السياسات الحمائية التي قد تضر بالنظام التجاري العالمي.

أهمية التجارة الحرة في العولمة

وفي ختام تصريحاته، أكد جورجيتي على أهمية الحفاظ على التجارة الحرة في مرحلة العولمة، حيث تلعب التجارة بين الدول دورًا حيويًا في تحقيق النمو الاقتصادي. وشدد على ضرورة أن تعمل الدول على توسيع نطاق التجارة الحرة وتعزيز التعاون الاقتصادي بعيدًا عن السياسات التي قد تعيق حركة التجارة وتؤثر على الاستقرار الاقتصادي.

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