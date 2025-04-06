موعد مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة، موعد مباراة فريق ليفربول ضد فولهام ، والتي تجمعهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

موعد مباراة ليفربول أمام فولهام

قمة فريق ليفربول ضد نظيره فريق فولهام، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 31 ببطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، تنطلق في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد الموافق 6 إبريل الجاري.

يسعي فريق ليفربول للفوز أمام نظيره فريق فولهام في رحلة تعزيز موقعه بصدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي التي يحتلها برصيد 73 نقطة، بينما يحتل فريق أرسنال المركز الثاني برصيد 61 نقطة ويحتل فولهام المركز التاسع برصيد 45 نقطة.

ليفربول ضد فولهام

القنوات الناقلة لـ ماتش ليفربول ضد فولهام

يمكنك مشاهدة مواجهة فريق ليفربول ضد نظيره فريق فولهام ، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد فولهام

يرصد لكم موقع الموجز، تشكيل فريق ليفربول المتوقع ضد نظيره فريق فولهام والذي من المنتظر أن يشهد مشاركة الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان ديك – إبراهيما كوناتي – ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: ماك اليستر – ريان جرافنبرتش – كيرتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو– لويس دياز – محمد صلاح.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل لقاء ليفربول ضد فولهام

نرصد لكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فريق ليفربول أمام نظيره فريق فولهام ويأتي كالآتي:

1-نادي ليفربول 73 نقطة

2- أرسنال 62 نقطة

3- نوتينجهام فورست 57 نقطة

4- تشيلسي 52 نقطة

5-مانشستر سيتي 51 نقطة

6- أستون فيلا، 51 نقطة.

7 - نيوكاسل يونايتد 50 نقطة

8- برايتون، 47 نقطة.

9- بورنموث، 45 نقطة.

10- فولهام، 45 نقطة.

11- كريستال بالاس، 43 نقطة.

12- برينتفورد، 41 نقطة.

12- كريستال بالاس، 40 نقطة.

13- مانشستر يونايتد، 37 نقطة.

14- إيفرتون، 35 نقطة.

15- وست هام، 35 نقطة.

16- توتنهام، 34 نقطة.

17- ولفرهامبتون، 32 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 20 نقطة.

19- ليستر سيتي، 17 نقطة.

20 ساوثهامبتون 10 نقاط.

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