بعد تصدره للتريند.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد الصاوي

تصدر اسم الفنان خالد الصاوي، تريند محرك البحث جوجل، بعدما

صرّح بأنه يمر بظروف صحية صعبة بسبب إصابته بانزلاق غضروفي من الدرجة الثالثة، وهذا ما تسبب في تغيير كبير في وزنه نتيجة للعلاج الذي يخضع له حالياً.



ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، أكد خالد الصاوي، خلال لقاءه مع برنامج "ET بالعربي" أن الأطباء نصحوه بعدم إجراء جراحة أخرى، واقترحوا عليه أن يعالج باستخدام أدوية تحتوي على الكورتيزون كخيار وحيد، وهذا تسبب في زيادة ملحوظة في وزنه.

خالد الصاوي

خالد الصاوي: أطمح للعودة بجسمي المثالي والجمهور لن يفقد ثقته بي





وأوضح الصاوي أن تأثير الكورتيزون كان كبيرًا على وزنه، لكنه يحاول بكل جهده استعادة لياقته البدنية حتى يعود للجمهور بالمظهر الذي اعتادوا عليه، مؤكدًا على أمله ألا تؤثر التغييرات الجسدية على نظرة جمهوره له أو ثقتهم به.

أعمال خالد الصاوي في رمضان الماضي

وفي سياق آخر، شارك خالد الصاوي في دراما رمضان الماضي 2025 من خلال عملين مميزين الأول هو مسلسل "سيد الناس"، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، أحمد زاهر، وريم مصطفى، وهو من تأليف ورشة قلم، وإخراج محمد سامي، أما العمل الثاني فكان الجزء الخامس من مسلسل "المداح" بجانب النجم حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، حنان سليمان، أحمد بدير، حسني شتا، وآخرون من النجوم، وهو من إخراج أحمد سمير فرج وإنتاج صادق الصباح.

خالد الصاوي

تفاصيل فيلم خالد الصاوي الجديد "سيكو سيكو"

ويُعرض حالياً للفنان خالد الصاوي فيلم "سيكو سيكو" في السينمات المصرية، والفيلم من تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، ويشاركه في بطولته كوكبة من النجوم وهم عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، باسم سمرة.

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